愛立信行動趨勢論壇串聯在地產業夥伴：AI、可程式化網路與開放網路API，引領台灣5G Advanced新發展

愛立信今（16）日於台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，邀集愛立信亞太地區領導團隊、新加坡電信（Singtel）、全球網路API領導者Aduna，及產業夥伴聯發科技（MediaTek）與英特爾（Intel），聚焦「Beyond 5G商模創新」與「AI與行動技術演進」兩大主軸，探討行動通訊技術的未來發展與推動台灣市場的商業創新。

AI與行動網路深度融合，高效能可程式化網路與FWA打造Beyond 5G新未來

AI、雲端與行動網路將是全球數位轉型的三大基石。隨著AI相關應用進入大規模商用，不僅生成式AI應用需要更強大的上行效能支援，AI也正深度賦能5G網路，透過即時分析大量資料並縮短決策時間，大幅提升網路的運作效能。基於AI原生、開放API以及意圖式驅動設計的「高效能可程式化網路」，將在5G獨立組網（Standalone, SA）的基礎上，協助電信商佈建更具彈性、客製化的網路，為生成式AI、擴增實境（XR）等應用場景提供一致且優質的使用體驗。

愛立信東北亞區總裁暨資深副總裁Chafic Nassif表示：「行動通訊產業正積極探索如何從傳統『盡力而為』流量方案，轉型成更具附加價值的商業模式，為消費者與企業用戶提供具差異化的服務。每個人使用網路的方式不盡相同，5G獨立組網和網路切片（network slicing）技術將賦能電信業者，為自動駕駛、智慧工廠和AI等應用提供超低延遲與高穩定性的連接，滿足未來AI應用帶來的龐大需求。」

台灣愛立信總經理周大企表示：「隨著台灣的5G滲透率逐步提升，5G Advanced在台灣擁有極高的潛力。全球領先電信商正透過5G獨立組網技術，以『差異化連接』服務探索創新應用場景與商業變現模式，並逐步掌握新型服務的商業化路徑。藉由此次論壇，愛立信期待與產業夥伴探討5G的多元應用場景與全球實務經驗，共同帶動台灣行動通訊產業的新一波成長浪潮。」

台灣愛立信總經理周大企表示，5G Advanced在台灣擁有極高潛力，帶動行動通訊產業新一波成長浪潮。

出席論壇的聯發科技則認為，隨著技術快速發展，AI推論的成本正大幅降低，邊緣AI的崛起強化了隱私保障與個人化體驗。為了滿足AI應用的網路需求，聯發科技不只專注AI晶片算力，更致力於協助服務供應商提升網路容量、降低成本，並提升用戶體驗，為電信與OEM產業帶來新一波的商業價值。

愛立信2025年最新全球市場調查顯示 ，固定無線接入（FWA）因其高彈性與便利性，成為家庭寬頻的最新選擇，在光纖佈建有限的地區，以其快速部署的潛力，成為縮短數位落差的最後一哩路。5G FWA除了提供更快與更穩定的網路連接外，對於短期租屋族群或小型規模的企業，其易於安裝的優勢讓用戶以相對較低的成本，獲得良好的連接品質。而在傳統有線寬頻難以到達的人口低密度偏鄉地區，5G FWA更是縮小數位落差以及提升生活品質的關鍵服務，成為xDSL、光纖以外的全新選擇。

對電信商而言，5G獨立組網進一步釋放了FWA的商業價值，透過最大化頻譜的使用效率與效能表現，開拓全新的營收來源，保持市場上的競爭優勢。愛立信也於論壇現場攜手永洋科技（AMIT）、亞旭電腦（Askey）、仁寶電腦（Compal）、正文科技（Gemtek）與合勤科技（Zyxel Communications）等台灣產業夥伴共同展示FWA最新應用，探索更多連接場景的新商機與發展潛力。

Aduna首次亮相台灣，與全球電信商共創網路API生態系

為結合5G與雲端運算技術，並推動現代智慧化行動網路能力的開放與創新，愛立信與全球多家大型電信商，包含美國三大電信AT&T、T-Mobile、Verizon以及日本電信巨頭KDDI等，成立合資企業Aduna，共同整合網路應用程式介面（API），攜手電信商、網路平台商與應用服務開發商一同打造完整生態系，共創全球API經濟。Aduna執行長Anthony Bartolo於愛立信行動趨勢論壇首次造訪台灣，並分享電信商實際應用案例，體現電信商如何運用網路API提供差異化連接服務。

Aduna將數百個網路協議整合至單一的標準化平台，大幅降低開發者處理協議與整合各國電信商功能的時間，使開發商能夠將心力更專注於應用創新開發；而電信商能透過Aduna接觸廣大的開發者社群，加速新服務落地，縮短上市時間，並成為解決方案提供者。

Aduna正迅速擴展其全球影響力，2024年9月成立至今已與全球近20家領先電信商建立合作，並持續吸引包括台灣等地的更多電信業者與開發者加入。其推出的API已在全球多個領域商用，例如金融科技平台透過門號驗證API，提升用戶驗證速度與平台資訊安全；電信商也結合門號驗證、定位與SIM卡交換（SIM Swap）API，每月成功攔截高達300萬次的詐騙訊息。

隨著可程式化網路、差異化連接與網路API生態的逐步落地，5G Advanced能夠為AI全方位應用提供強大支持。而即將邁入標準化與技術試驗階段的6G，將奠基於5G獨立組網架構，進一步承接並發展5G Advanced所建立的高效能、可程式化、與AI原生的網路基礎。愛立信將持續深化與產業夥伴的合作，推動台灣成為全球5G創新應用的重要樞紐，共同迎接AI、雲端與行動通訊技術全面融合的智慧網路新時代。