وقعت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (MIEPECC) مذكرة تفاهم خلال معرض جيتكس أفريقيا 2025، تهدف إلى استكشاف سبل التعاون لتطوير المهارات الرقمية وتمكين رواد الأعمال في المملكة المغربية، بما يعزز بيئة رقمية شاملة ومبتكرة.

وستستكشف كلتا الجهتين مجالات مختلفة يمكن لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في المغرب الاستفادة منها من خلال المبادرات التعليمية العالمية لشركة إريكسون، والوصول إلى تجارب تعليمية مختلفة من خلال محفظة إريكسون الواسعة من البرامج التعليمية لتعزيز المهارات المطلوبة للاقتصاد الرقمي الناشئ في المغرب.

يمكن أن يُساعد هذا التعاون في تزويد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة بالمهارات الرقمية الأساسية للقرن الحادي والعشرين، مما يُسهم في توفير فرص عمل مستدامة وابتكار في جميع القطاعات بالمملكة. كما أنه يتماشى مع رؤية MIEPECC لتعزيز الشمول الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة من خلال مبادرات التحول الرقمي.

يقول السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات (MIEPECC): "يعكس هذا التعاون مع إريكسون اهتمامنا المشترك بتعزيز الإدماج الرقمي في المغرب. ونتطلع إلى استكشاف امكانية هذه المبادرة في المساهمة في تعزيز منظومتنا الريادية ودعم طموحات أجندة المغرب الرقمية 2030."

من جانبها أضافت مجدة لحلو قصي، رئيسة إريكسون المغرب ونائبة رئيس إريكسون غرب وجنوب أفريقيا: "يسرنا المشاركة في مناقشات مع MIEPEEC لاستكشاف كيفية توظيف خبرة إريكسون العالمية ومنصاتها للتعليم الرقمي في دعم تعزيز قدرات وتطوير مهارات الشركات الصغيرة والناشئة في المغرب. من خلال هذه المبادرة نسعى الى تحديد المجالات التي يمكن أن تضيف فيها أدواتنا وبرامجنا قيمة ملموسة، بهدف المساهمة في بناء منظومة ريادة أعمال أكثر مرونة وأكثر استعدادًا للمستقبل الرقمي في المغرب."

تعكس هذه المبادرة اهتمامًا مشتركًا من إريكسون ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (MIEPECC) بإجراء تقييم مشترك لجدوى تطوير مسارات شاملة ومستدامة للتحول الرقمي والفرص الاقتصادية في المغرب، بما يتماشى مع أجندة المغرب الرقمية الطموحة 2030، والتي تهدف إلى تحويل المشهد الرقمي للبلاد، وتعزيز الاتصال، ودفع الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي من خلال التكنولوجيا.