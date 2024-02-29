أبرمت إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) وشركة Ooredoo عُمان شراكة مدتها خمس سنوات لنقل ودمج نظام الشحن لدى Ooredoo عُمان الحالي إلى نظام إريكسون للشحن ونظام إريكسون للوساطة لتزويد عملاء Ooredoo بتجربة رقمية مطورة.

قامت Ooredoo عُمان بتبسيط مجموعة حلول الشحن الخاصة بها من خلال الاستفادة من محفظة إريكسون المرنة لأنظمة دعم الأعمال والعمليات التي تستخدم معايير وبروتوكولات الصناعة، وذلك لدمج نظام إريكسون للشحن ونظام إريكسون الوساطة بسلاسة ضمن منظومة تكنولوجيا المعلومات والشبكة متعددة البائعين الخاصة بها.

ويعد نظام إريكسون للشحن الآن حلاً وحيداً متقارباً للشحن لجميع عملاء Ooredoo عُمان للدفع المسبق والدفع الآجل، مع وجود خطط لتوحيد تصنيف جميع خطوط الأعمال باستخدام القدرات الرقمية لنظام إريكسون للشحن ونظام إريكسون الوساطة.

ويقول الدكتور أحمد بن عبدالله العبري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات في Ooredoo عُمان: "نحن في Ooredoo عُمان ملتزمون بتعزيز التحول الرقمي وبتوفير خدمات اتصال سلسة في سلطنة عمان. وتتيح لنا حلول إريكسون المتطورة تزويد عملائنا بتجربة رقمية مطورة وعروض منتجات جديدة مخصصة بما يتماشى مع وعد علامتنا التجارية " طوّر عالمك ". “

ويقول كيفين مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لمجموعة Ooredoo في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا من إريكسون: "تحتفل إريكسون هذا العام بمرور خمسة عقود من الريادة في مجال التكنولوجيا والابتكار الرائد والشراكات الاستراتيجية في سلطنة عمان. ويسعى تعاوننا المستمر مع Ooredoo عُمان إلى البناء على إرثنا العريق لتشكيل اتصالات الغد من خلال إنشاء شبكات مرنة وجاهزة للمستقبل، إلى جانب أنظمة لتحقيق الدخل من تجارب الخدمة المتميزة".

وتتمتع إريكسون بعلاقة طويلة الأمد مع Ooredoo عُمان والتي مكنت مزود خدمات الاتصالات من اغتنام الفرص الجديدة، وتسريع الوقت اللازم للوصول إلى السوق، وتوفير خدمات الجيل الخامس المرنة والموثوقة لقاعدة عملائها المتنامية.