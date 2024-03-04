كشف أحدث تقرير لمختبر المستهلك من إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن تصورات المستهلكين في 19 دولة بما في ذلك المملكة العربية السعودية حول شبكة الجيل الخامس من الوصول اللاسلكي الثابت (5G FWA).

الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتمثل 370 مليون أسرة، حيث يعيش 1.2 مليار فرد، وتقدم نتائج الدراسة فهماً متنوعاً وشاملاً لخيارات المستهلكين وتصوراتهم حول خيارات وتصورات المستهلكين المتطورة المتعلقة بـ5G FWA كخيار اتصال.

ويزود التقرير مزودي الخدمات بأدوات للاستفادة من نمو 5G FWA، ويوصي باستراتيجيات تحديد المواقع الأنسب قائمة على القيمة والأداء والتخصيص، وذلك لجذب مختلف شرائح الأسر ودفع تبني 5G FWA بشكل فعال.

وقد شمل الاستطلاع في المملكة العربية السعودية 1000 ممثل أسرة، من بينهم 200 مستخدم 5G FWA نشط، ويمثلون إجمالي عدد سكان الأسر التي شملها الاستطلاع والبالغ عددهم 24 مليون نسمة.

تكشف النتائج الواردة من المملكة العربية السعودية أن 5G FWA أصبحت الخيار الأساسي للاتصال بالمنازل، حيث اختارت 4 من كل 5 أسر خدمة FWA كبديل كامل للاتصال السابق المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد 4 من كل 10 أسر أن القدرات السلكية تتفوق على اللاسلكية، خاصة من حيث السرعة والموثوقية. فالدافع الرئيسي لاختيار FWA هو الحصول على سرعة أعلى، في حين أن العائق الرئيسي هو التصور بأن الاتصال السلكي يوفر قدرًا أكبر من الاتساق والاستقرار.

وتظهر الدراسة أيضًا أن الأسر عبرت عن رضا أعلى باستخدام 5G FWA مقارنة بالألياف الضوئية من حيث تجربة الخدمة في وقت التسليم وشروط العقد وجودة المعدات ومستوى التكلفة، وكان الرضا على قدم المساواة مع الألياف الضوئية لأداء الشبكة من حيث السرعة، والتغطية الداخلية، والأمن، والقدرة.

وقال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية ومصر في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسلط تقرير مختبر المستهلك من إريكسون الجديد الضوء على دور الوصول اللاسلكي الثابت في تمكين المستهلكين من الاستمتاع باتصال أفضل وأكثر موثوقية. إن مستويات الرضا التي أعربت عنها الأسر في المملكة العربية السعودية والتزامها بالوصول اللاسلكي الثابت بالإضافة إلى القدرات المعززة التي توفرها، تدعم وجهة النظر بأن الوصول اللاسلكي الثابت يعزز خدمات الاتصال. بالاستفادة من نطاق الشبكة والابتكار في تقنية الجيل الخامس، فإن الوصول اللاسلكي الثابت قادر على ربط المنازل والمؤسسات والمجتمعات، مما يقوي النمو الاقتصادي في العصر الرقمي. نلتزم بالعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المملكة لضمان استمرار المستهلكين في الاستفادة من الفرص الهائلة للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات بما يتماشى مع طموحات الرؤية السعودية 2030."

يقول جاسميت سينغ سيثي، رئيس مختبر المستهلك من إريكسون: " يستكشف تقرير المملكة العربية السعودية النمو الكبير المحتمل لسوق الوصول اللاسلكي الثابت، حيث أعربت أسرتان من كل 3 أسر عن اهتمامها بـ5G FWA، وهو أعلى من المتوسط العالمي، كما يسلط التقرير الضوء على أنه حتى الأسر في الدول خارج الولايات المتحدة تختار 5G FWA فضلاً عن خدمات اتصالات المنزلية السابقة."

قم بتنزيل تقرير مختبر المستهلك من إريكسون: اغتنام فرصة 5G FWA – وجهة نظر منزلية.