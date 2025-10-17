وتعد منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير حلاً شاملاً يُحوّل سلسلة التوريد العكسية إلى سلسلة رقمية ويربطها لتعزيز مفهوم التدوير. ويُتيح التطبيق المبتكر لهذه المنصة، وبوابتها الإلكترونية، وسوقها الإلكتروني إمكانية تتبع شاملة لتدفقات النفايات، وتحسينها، وتحقيق الربح منها. كما يضمن التطبيق تتبعًا سلسًا لتدفقات النفايات، بينما تُقدّم البوابة الإلكترونية رؤىً قيّمة في مجال إعادة التدوير لتحسين عمليات سلسلة التوريد العكسية. ويربط سوق المنصة الإلكتروني بين مشتري المواد المُعاد تدويرها وبائعيها، ما يُسهّل تحقيق الربح من النفايات. وبهذا تعزز منصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير مفهوم التدوير لعملائها وتُمكّنهم من تقليل الأثر البيئي للنفايات.

جدير بالذكر أن نشر "دو" لمنصة إريكسون المتصلة لإعادة التدوير مع أبرز شركات الضيافة في دولة الإمارات يُمثل تطورًا هامًا في مجال إعادة التدوير المتصلة كخدمة. ويُظهر هذا الأمر كيف يُمكن لقطاع الضيافة اكتساب رؤية آنية، وإمكانية تتبع، وقدرة على تداول المواد المُستردة، ما يُحوّل النفايات إلى موارد قيّمة. علاوة على ذلك، تُتيح المنصة تتبع وتداول أي نوع من المواد، ما يجعلها قابلة للتوسع في استخدامها لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وحتى المعادن.