أبرمت Ooredoo الكويت اتفاقية شراكة مع إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC) لتحديث نظام تعبئة الرصيد، ما يعزز قدرات المشغل الكويتي في عصر شبكات الجيل الخامس. وسيشهد هذا التحديث الاستراتيجي، المُستضاف على بنية تحتية سحابية أصلية من إريكسون، نشر أحدث إصدار من نظام إريكسون لتعبئة الرصيد، بما في ذلك وظيفة الوصول السحابية الأصلية من إريكسون إلى نظام تعبئة الرصيد، ما يعزز قدرة Ooredoo الكويت على تقديم خدمات متقدمة لشبكة الجيل الخامس، ويمهد الطريق لإطلاق فرص أعمال جديدة واستراتيجيات تسويق تنافسية.

ويعد حل تعبئة الرصيد من إريكسون حلاً سحابياً أصلياً، قابلاً للتطوير، ومرناً، يركز على تجربة المستخدم وخطط المنتجات المستقبلية، ما يتيح لمشغلي الاتصالات توفير تعبئة رصيد متقارب في الوقت الفعلي، والتحكم في السياسات، وإنشاء الخدمات بسرعة. ويُمكّن هذا النظام Ooredoo الكويت من توفير فرص تعبئة رصيد رقمية جديدة بمرونة عالية من خلال توفير باقات وعروض وخصومات قابلة للتخصيص لمشتركيها. كما سيدعم هذا الحل Ooredoo الكويت في تحقيق الربح من الإمكانات المتقدمة لشبكة الجيل الخامس، ودعم إطلاق خدمات مبتكرة وحالات استخدام جيل خامس متميزة في الدولة.

كما تمثل البنية التحتية السحابية الأصلية من إريكسون حلاً مثبتاً للبنية التحتية السحابية المحلية، قائماً على المعايير، ومُوثّقاً بالكامل من قِبل النظام، يُلبّي احتياجات تطبيقات الجيل الخامس الافتراضية والسحابية الأصلية. ويُتيح هذا الحل للبنية التحتية إمكانية نشر الحاويات كخدمة عبر خوادم عادية دون الحاجة إلى طبقة افتراضية، كما يُقدّم بنيةً مُبسّطةً للغاية مُقارنةً بتشغيل الحاويات في الأجهزة الافتراضية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عيسى حيدر، رئيس قطاع التكنولوجيا في Ooredoo الكويت: "سيتيح لنا نشر أحدث إمكانات نظام إريكسون لتعبئة الرصيد لشبكات الجيل الخامس المستقلة تحقيق ربحية أفضل من عروضنا المتقدمة لشبكات الجيل الخامس، وتحسين تجربة عملائنا. وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً مهمة للغاية في رحلتنا للتحوّل الرقمي، وستمكننا من خلق فرص رقمية جديدة لمشتركينا".

من جانبها، قالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا جداً نشر أحدث حلول إريكسون لتعبئة الرصيد على شبكة Ooredoo الكويت لتعزيز عروض خدماتها ودعم أهدافها الأوسع للتحول الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بدفع عجلة الابتكار في المنطقة، إذ أنها ستعزز خدمات الاتصال في الكويت، وستدعم Ooredoo الكويت في تقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائها."

هذا وتؤكد الشراكة بين إريكسون Ooredoo الكويت على التزام الشركتين بتعزيز نمو قطاع الاتصالات في الكويت، وضمان مواكبته آخر التطورات في الصناعة.