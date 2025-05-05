كشف أحدث تقرير لمختبر المستهلك من إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، والذي صدر بعنوان ""تعزيز أهمية شبكة الجيل الخامس عبر الاتصال المتمايز"، عن بعض الرؤى الفريدة واتجاهات المستهلكين المتعلقة بشبكة الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة. كما حدد التقرير أيضاً فرصاً لتوليد الإيرادات من شبكة الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات.

وذكر التقرير أربعة اتجاهات رئيسية تشكل مشهد شبكة الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة، هي:

واحد من كل ثلاثة مستخدمين لشبكة الجيل الخامس في الإمارات لم يعودوا يقبلون بأفضل أداء تبذل شبكة الجيل الخامس مجهوداً لتقديمه . ويشير استطلاع الرأي إلى أن مستوى الرضا عن شبكة الجيل الخامس قد انخفض حيث يواجه أكثر من 50% من المستخدمين مشكلات في المواقع التي تشهد حركة مرور كثيفة للبيانات. لذلك، فإن ضمان تغطية جيدة لشبكة الجيل الخامس بالإضافة إلى توفير سعة كافية هو أمر ضروري لتوفير اتصال متمايز.

. ويشير استطلاع الرأي إلى أن مستوى الرضا عن شبكة الجيل الخامس قد انخفض حيث يواجه أكثر من 50% من المستخدمين مشكلات في المواقع التي تشهد حركة مرور كثيفة للبيانات. لذلك، فإن ضمان تغطية جيدة لشبكة الجيل الخامس بالإضافة إلى توفير سعة كافية هو أمر ضروري لتوفير اتصال متمايز. الرغبة في الحصول على اتصال متمايز . حيث أن 44% من مستخدمي شبكة الجيل الخامس في الإمارات مستعدون للدفع مقابل الحصول على اتصال متمايز يضمن لهم أداءً أفضل للمهام الحرجة، ومن المرجح أن يكون 32% منهم من بين أول من يتبنى هذا النوع من الاتصال. وفي الوقت نفسه، يسعى 22% من المستخدمين، المعروفين باسم "الباحثين عن الضمان"، إلى الحصول على اتصال متمايز للتطبيقات الحرجة، وهم على استعداد للدفع مقابل ذلك. ولتحقيق أقصى استفادة من هذا الاتجاه، يتعين على مزودي الخدمات تطوير استراتيجيات تقسيم قابلة للتنفيذ تحدد المجموعات الرئيسية للمستهلكين.

. حيث أن 44% من مستخدمي شبكة الجيل الخامس في الإمارات مستعدون للدفع مقابل الحصول على اتصال متمايز يضمن لهم أداءً أفضل للمهام الحرجة، ومن المرجح أن يكون 32% منهم من بين أول من يتبنى هذا النوع من الاتصال. وفي الوقت نفسه، يسعى 22% من المستخدمين، المعروفين باسم "الباحثين عن الضمان"، إلى الحصول على اتصال متمايز للتطبيقات الحرجة، وهم على استعداد للدفع مقابل ذلك. ولتحقيق أقصى استفادة من هذا الاتجاه، يتعين على مزودي الخدمات تطوير استراتيجيات تقسيم قابلة للتنفيذ تحدد المجموعات الرئيسية للمستهلكين. الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير طريقة استخدام الناس لشبكة الجيل الخامس . يُظهِر التقرير أن 22% من مستخدمي شبكة الجيل الخامس على استعداد لدفع 10% أكثر مقابل الحصول على اتصال متمايز يضمن قوة الأداء وسرعة الاستجابة للتطبيقات الحساسة للوقت والوصلة الصاعدة، مثل التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي والواقع المعزز ومكالمات الفيديو، مقارنة بالتطبيقات المنتشرة حالياً. ومع تنامي استخدام هذه التطبيقات، سيتوجب على مزودي خدمات الاتصالات الاستعداد لتحولات جذرية في حركة مرور البيانات عبر الشبكة، مع تزايد الطلب على سعة الوصلة الصاعد والوصلة الهابطة، فضلاً عن تنامي الطلب على استجابة أسرع.

. يُظهِر التقرير أن 22% من مستخدمي شبكة الجيل الخامس على استعداد لدفع 10% أكثر مقابل الحصول على اتصال متمايز يضمن قوة الأداء وسرعة الاستجابة للتطبيقات الحساسة للوقت والوصلة الصاعدة، مثل التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي والواقع المعزز ومكالمات الفيديو، مقارنة بالتطبيقات المنتشرة حالياً. ومع تنامي استخدام هذه التطبيقات، سيتوجب على مزودي خدمات الاتصالات الاستعداد لتحولات جذرية في حركة مرور البيانات عبر الشبكة، مع تزايد الطلب على سعة الوصلة الصاعد والوصلة الهابطة، فضلاً عن تنامي الطلب على استجابة أسرع. قد يشهد مزودو الخدمات زيادة في متوسط الإيرادات لكل مستخدم. ينطوي الانتقال إلى الاتصال المتمايز على زيادة في متوسط الإيرادات لكل مستخدم لشبكة الجيل الخامس بنسبة تتراوح بين 5 و14%. كما يمكن لهذا الاتجاه أن يوفر لمزودي خدمات الاتصالات فرصة لتحقيق إيرادات جديدة، من خلال عرض واجهات برمجة تطبيقات الشبكة عالية الجودة عند الطلب لمزودي خدمات التطبيقات. وفضلا ًعن ذلك، فإن الاستفادة الكاملة من الإمكانات الكاملة للاتصال المتمايز تتطلب من مزودي خدمات الاتصالات استكشاف نماذج دفع بديلة، وفقاً لما عبر عنه 24٪ من مستخدمي شبكة الجيل الخامس.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قالت بيترا شيرين، نائب الرئيس ورئيس إريكسون الخليج في إريكسون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: " يسلط أحدث الأبحاث الشاملة التي أجراها مختبر المستهلك في إريكسون الضوء على فرصة قيّمة للنمو في مجال شبكات الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع انتشار التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، ترتفع توقعات المستخدمين لتحسين الاتصال، كما يرتفع مستوى استعدادهم للدفع أكثر مقابل الأداء المضمون. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا هنا للاستفادة من الرؤى التي يقدمها هذا التقرير، والدفع باتجاه تغيير إيجابي، وتعزيز تجربة شبكة لجيل الخامس للمستهلكين من خلال التعاون لتطوير تجارب اتصال مخصصة".

جدير بالذكر أن التقرير تضمن إجراء استطلاع رأي عبر الإنترنت أُجري خلال شهري يونيو ويوليو 2024، وشارك فيه أكثر من 1100 مشارك من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 1000 مستخدم نشط لشبكة الجيل الخامس. ويعكس نطاق استطلاع الرأي هذا آراء أكثر من 6 مليون مستخدم للهواتف الذكية في الإمارات، منهم أكثر من 3 مليون يستخدمون شبكة الجيل الخامس. ويعد التقرير جزءاً من سلسلة أبحاث إريكسون الشاملة، التي تراقب تطورات سوق المستهلكين العالمي لشبكة الجيل الخامس منذ عام 2019.

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