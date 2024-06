Ericsson classée deuxième parmi les meilleures entreprises internationales socialement responsables au Canada par Corporate Knights

Ericsson, l'un des principaux investisseurs en R et D au Canada et un chef de file mondial en matière de développement durable, est fière d'annoncer qu'elle a été classée deuxième parmi les meilleures entreprises internationales socialement responsables au Canada en 2024. Cette désignation a été attribuée à Ericsson par Corporate Knights, société de médias et de recherche engagée dans la promotion d'une économie durable. Cette année, Ericsson est passée de la huitième position en 2023 à la deuxième, ce qui est indicateur des efforts continus de l'entreprise pour défendre des questions importantes telles que la réduction de la consommation d'énergie des réseaux mobiles et la promotion de l'inclusion numérique.

Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada, déclare : « C'est un honneur pour nous d'être reconnus comme l'une des meilleures entreprises internationales socialement responsables du Canada. Notre accession à la deuxième place souligne notre engagement inébranlable en faveur de la durabilité et nos efforts pour parvenir à la carboneutralité dans l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici à 2040. L'accent que nous mettons sur le développement de réseaux 5G performants, écoénergétiques et durables, soutenu par nos investissements dans la recherche et le développement au Canada, est essentiel à notre mission. »

Alors que l'utilisation des réseaux mobiles continue d'augmenter, les fournisseurs de services de communication (FSC) sont confrontés à des défis croissants en matière de durabilité pour augmenter leur capacité. Ericsson s'attaque à ce problème en optimisant les opérations de réseau afin d'améliorer davantage la durabilité grâce à des solutions novatrices comme son logiciel d'économie d'énergie pour les réseaux d'accès radio (RAN), qui réduit considérablement la consommation d'énergie tout en soutenant la demande croissante pour la 5G.

Bhushan Joshi, responsable du développement durable et de la responsabilité d'entreprise, Ericsson Amérique du Nord, déclare : « Cette reconnaissance par Corporate Knights témoigne de l'engagement profond d'Ericsson en faveur du développement durable et de la responsabilité d'entreprise. Notre démarche vers des émissions nettes zéro fait partie intégrante de nos opérations et des solutions que nous fournissons. En améliorant l'efficacité énergétique de nos produits et en construisant des réseaux robustes et durables, nous visons à permettre une décarbonisation significative dans tous les secteurs. Cette récompense reflète le travail acharné et le dévouement de nos équipes dans la mise en œuvre de notre programme de carboneutralité. »

Ericsson s'est classée deuxième parmi les 10 meilleures entreprises internationales socialement responsables de 2024, gagnant six places par rapport à l'année dernière.

Les lauréats sont sélectionnés parmi 115 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard de dollars en Amérique du Nord, qui ne sont pas cotées ou dont le siège social n'est pas situé au Canada, et qui obtiennent les meilleurs résultats selon la méthodologie des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights.

La méthodologie Sustainability Rating de Corporate Knights incorpore des données recueillies dans les rapports annuels, les rapports de développement durable et les sites web des entreprises pour noter les entreprises sur la base de paramètres tels que la part de revenus et d'investissements « propres », l'éco-efficacité, la diversité au sein des conseils d'administration et parmi les cadres.

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis plus de 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers toutes les générations de communication mobile. En fournissant des solutions technologiques durables et de pointe, Ericsson aide les FSC canadiens à atteindre leurs objectifs de durabilité, à réduire leurs effets sur l'environnement et à favoriser l'inclusion numérique dans tout le pays. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Plus tôt cette année, l’entreprise s’est également inscrite au Défi carboneutre du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez lire le tout dernier rapport sur la durabilité et la responsabilité sociale d’entreprise d’Ericsson.

AU SUJET DE CORPORATE KNIGHTS :

Corporate Knights Inc. comprend la revue sur l'économie durable Corporate Knights et une division de recherche qui produit des évaluations et des classements mondiaux sur la durabilité des entreprises et des produits financiers.

AU SUJET D’ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels et services du nuage, solutions sans fil pour les entreprises, plateforme de communication mondiale et technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Les actions d'Ericsson sont cotées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com