エリクソン（NASDAQ:ERIC）とエアバスは、ハンブルクのエアバス生産拠点におけるエリクソンプライベート5Gソリューションの導入に成功し、トゥールーズでも展開を進めています。この取り組みはエアバスが注力するデジタル化戦略の一環であり、航空業界で最も厳格な安全・セキュリティ基準を満たしつつ、製造の自動化、トレーサビリティ向上、業務効率化を推進するものです。

エリクソンとエアバスのパートナーシップでは、信頼性・セキュリティ・高性能で評価されているエリクソンプライベート5Gを活用しています。このソリューションに組み込まれたインフラの自動化機能により、エアバスの各拠点への迅速な展開が可能になり、従来と比較して実装スケジュールが大幅に短縮されました。またこの自動化により、エアバスは複数の拠点にわたって迅速かつ安全に接続を拡張することができました。エリクソンの製品チームとの緊密な連携により、エアバスのITツールとサイバーセキュリティ要件に適合したソリューションがシームレスに統合されました。モジュール型のアーキテクチャー設計とAPIドリブンのインタフェースにより、エアバスの既存のシステムへの導入が簡素化され、価値実現までの時間を短縮するとともに、堅牢なセキュリティ制御がさらに強化されました。

ハンブルクではエリクソンプライベート5Gネットワークがすでに本格的に稼働し、トゥールーズでの展開も進行中（2026年までに完了予定）です。この展開は、エアバスが欧州の戦略拠点にプライベート5Gを拡大するための広範なロードマップの一部であり、スペインや英国を含むさらなる拠点への展開や、保留中の米国でのプロジェクトを含む国際展開が計画されています。

この取り組みは、デジタルオペレーションの標準化を推進し、グローバル拠点全体でイノベーションを拡大するというエアバスの強いコミットメントを示しています。

エアバスの5G専門家であるハキム・アチョーリ（Hakim Achouri）氏は、次のように述べています。

「私たちの目標は、エアバスのすべての産業用ネットワークを5Gに移行し、オペレーターのワークステーションから航空機の客室に至るまで、統一された超高信頼性の接続を確保することです。今回の導入により、3Dシミュレーション、拡張現実（AR）、部品のトレーサビリティ向上、資産の予知保全を含むプロジェクトが加速されます。このアーキテクチャーが実現する標準化と拡張性により、欧州や世界中のさらなる拠点でソリューションを容易に複製できます」

エリクソンのエンタープライズ無線ソリューション部門のエンタープライズ5G責任者、マニッシュ・ティワリ（Manish Tiwari）は次のように述べています。

「エアバスとの協業は、技術革新と産業の卓越性が融合した象徴的な取組みです。エリクソンは、エリクソンプライベート5Gを通じてエアバスに安全性の高い最高水準のコネクティビティを大規模に提供し、同社のデジタル化への挑戦を支援できることを誇りに思います」

エリクソンプライベート5Gは、エアバスの戦略的トランスフォーメーションプロジェクトの基盤を形成し、IoT（Internet of Things）の統合、重要機器のインテリジェント管理、リアルタイム品質管理、協働ロボットなどの高価値の産業ユースケースを実現します。工場全域をカバーするシームレスなプライベート5G環境を提供することで、生産現場のオペレーターと機械は真のモビリティを獲得し、生産性の向上、プロセスの柔軟性強化、エンドツーエンドの生産制御を実現します。これらはいずれもインダストリー 4.0の潜在能力を最大限に引き出すための重要な要素です。

先進的な5G SA（スタンドアロン）技術と次世代の導入モデルの採用を特徴とするこの新たなフェーズは、産業用接続の未来に対するエリクソンとエアバスの強いコミットメントを示すものであり、さらに、オフィス環境における5Gの利用拡大も加速する見込みです。また、両社は共同研究開発を通じて、コネクテッドキャビン、6G、NTN（非地上系ネットワーク）といった分野にも注力し、航空宇宙およびスマート製造アプリケーションのための接続エコシステムを強化します。エリクソンとエアバスはこの戦略的パートナーシップを通じて航空宇宙産業のデジタルトランスフォーメーションを加速させ、欧州および世界各地で完全に接続され、拡張性が高くイノベーションに特化した次世代のスマート工場の基盤を築いていきます。