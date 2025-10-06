Airbus et Ericsson (NASDAQ: ERIC) ont déployé avec succès une solution de 5G privée sur le site de production d’Airbus à Hambourg, tandis qu’un autre déploiement est en cours à Toulouse. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de digitalisation d’Airbus, visant à renforcer l’automatisation de la production, la traçabilité et l’efficacité opérationnelle, tout en respectant les normes de sécurité et de sûreté les plus strictes.

Le partenariat entre Ericsson et Airbus s’appuie sur Ericsson Private 5G, une solution reconnue pour sa fiabilité, sa sécurité et ses performances. Grâce à l’automatisation intégrée de l’infrastructure, le déploiement a pu être intégré rapidement dans les opérations d’Airbus, réduisant considérablement les délais de mise en œuvre par rapport aux installations traditionnelles. Cette automatisation permet à Airbus d’étendre rapidement et en toute sécurité la connectivité à plusieurs sites. La collaboration étroite avec l’équipe produit d’Ericsson a facilité une intégration fluide, avec une solution adaptée aux exigences d’Airbus en matière d’outils IT et de cybersécurité. L’architecture modulaire et les interfaces API ont simplifié l’interopérabilité avec les systèmes existants, accélérant la création de valeur et renforçant les contrôles de sécurité.

Avec un réseau privé 5G pleinement opérationnel à Hambourg et un déploiement en cours à Toulouse (achèvement prévu d’ici 2026), ce projet fait partie d’une feuille de route plus large visant à étendre la 5G privée sur les sites stratégiques d’Airbus en Europe, notamment en Espagne, au Royaume-Uni, ainsi qu’à l’international, avec des projets aux États-Unis.

Cette démarche illustre l’engagement d’Airbus à harmoniser ses opérations digitales et à diffuser l’innovation à l’échelle mondiale.

Hakim Achouri, expert 5G chez Airbus, déclare : « Notre objectif est de migrer l’ensemble de nos réseaux industriels vers la 5G afin d’assurer une connectivité unifiée et ultra-fiable, du poste de travail de l’opérateur jusqu’à la cabine de l’avion. Ce déploiement accélère les projets de simulation 3D, de réalité augmentée, d’amélioration de la traçabilité des pièces et de maintenance prédictive. L’harmonisation et l’évolutivité favorisées par cette architecture nous permettent de reproduire facilement la solution sur d’autres sites en Europe et dans le monde. »

Manish Tiwari, Head of Enterprise 5G, Enterprise Wireless Solutions chez Ericsson, ajoute : « Notre collaboration avec Airbus illustre l’alliance entre innovation technologique et excellence industrielle. Ericsson est fier de soutenir les ambitions de digitalisation d’Airbus grâce à Ericsson Private 5G, offrant une connectivité sécurisée et de premier plan, à grande échelle. »

Ericsson Private 5G constitue la colonne vertébrale des projets de transformation stratégique d’Airbus, permettant des cas d’usage industriels à forte valeur ajoutée tels que l’intégration de l’Internet des objets (IoT), la gestion intelligente des équipements critiques, le contrôle qualité en temps réel et la robotique collaborative. Avec une couverture complète du site en 5G privée, machines et opérateurs bénéficient d’une mobilité totale, améliorant la productivité, l’agilité des processus et le contrôle industriel de bout en bout : des leviers clés pour exploiter pleinement le potentiel de l’Industrie 4.0.

Cette nouvelle étape souligne l’engagement d’Airbus et Ericsson en faveur de l’avenir de la connectivité industrielle, intégrant la technologie avancée 5G Standalone (SA) et des modèles de déploiement de nouvelle génération, qui favoriseront aussi l’usage de la 5G dans les environnements de bureau. Les efforts conjoints en R&D portent également sur les cabines connectées, la 6G et les réseaux non terrestres (NTN), enrichissant l’écosystème de connectivité pour l’aérospatial et la fabrication intelligente.

À travers ce partenariat stratégique, Airbus et Ericsson accélèrent la transformation digitale de l’industrie aéronautique, posant les bases de la prochaine génération d’usines intelligentes, entièrement connectées, évolutives et résolument tournées vers l’innovation en Europe et dans le monde.