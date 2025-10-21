空中客车与爱立信携手 在汉堡与图卢兹工厂部署5G专网 加速工业数字化进程

近期，空中客车与爱立信在其汉堡的生产基地成功部署了5G专网解决方案。同时，空中客车在图卢兹的5G专网部署工作也在推进中。该举措是空中客车志在长远的数字化战略的重要组成部分，旨在增强制造自动化、可溯性及运营效率，同时满足航空制造业最严格的安全与安保标准。

此次双方的合作采用了以可靠性、安全性与高性能著称的爱立信5G专网解决方案。该方案内置的基础设施自动化功能，使空中客车能够在其运营网络中实现快速部署。相较于传统方案，该方案显著缩了短实施周期。同时，其自动化功能还支持空中客车在多个基地间快速、安全地扩展连接。与爱立信的产品团队的紧密协作确保了该解决方案的无缝集成，并根据空中客车的IT工具链及网络安全要求实现了定制。其模块化架构和API驱动接口设计简化了与空中客车现有系统的对接流程，加速价值实现，并进一步强化了稳健的安全防护机制。

随着位于汉堡的5G专网全面投入使用，图卢兹的部署工作也在推进中（预计2026年前完成）。此次部署是空中客车更远大蓝图的一部分。该计划旨在将5G专网覆盖至空中客车位于欧洲的战略核心区域，其中包括了西班牙、英国在内的更多基地，并进一步覆盖至计划中的美国项目。

此举表明，空中客车正在全球范围内兑现标准化数字运营，以及在全球范围内加速创新落地的承诺。

空中客车5G专家Hakim Achouri表示：“我们的目标是将所有工业网络迁移至5G，实现从操作员工作站到飞机客舱的统一且高可靠连接。此次部署将加速3D仿真、增强现实、零部件可追溯性提升以及资产预测性维护等项目的推进。该架构所带来的标准化与可扩展性，使我们能够在欧洲及全球其它基地轻松复制这一解决方案。”

爱立信企业无线解决方案部、企业5G负责人Manish Tiwari表示：“我们与空中客车的合作是技术创新与工业的完美结合。爱立信很荣幸通过5G专网技术为空中客车的数字化发展提供支持，助力其大规模部署行业领先的安全连接。”

爱立信5G专网是空中客车战略转型项目的核心支撑，为物联网（IoT）集成、关键设备智能化管理、实时质量控制以及协作机器人等高价值工业应用提供技术保障。在5G专网的全厂无缝覆盖下，生产现场的设备与操作员实现真正的移动互联，从而提升生产力、增强流程敏捷性及端到端工业管控能力，这些都是实现工业4.0全面潜能的关键。

这一新阶段凸显了空中客车与爱立信对工业互联未来的承诺，通过采用先进的5G独立组网（SA）技术和新一代部署模式，有望加速5G在办公环境中的应用。此外，双方联合研发围绕互联舱段、6G以及非地面网络（NTN）展开，旨在增强航空航天及智能制造领域的互联生态系统。通过这一战略合作，空中客车与爱立信正在加速航空航天行业的数字化转型，为下一代智能工厂奠定基础——实现全面互联、扩展，并在欧洲及全球范围内持续推动创新。