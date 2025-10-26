エリクソン、GlobalDataの企業向け屋内ソリューションでリーダーと評価

この評価は、エリクソンが革新に取り組み、世界中の通信事業者、ニュートラルホスト、企業の多様なニーズに応えようとする姿勢を明確に示すものです。

エリクソンのRadio Dot Systemはコンパクトで迅速な展開を前提に設計されており、競合するどのソリューションよりも幅広い周波数帯をサポートしています。米国のプライベートネットワーク向けのCBRS （Citizen's Broadband Radio Service）や高度な4G/5G周波数共有機能のサポートも含まれます。Radio Dot Systemは複数の展開オプション、オープンRAN、サブメーター級の高精度屋内測位システムも提供します。

エリクソンのRadio Dot Systemにより、通信事業者や企業チャネルパートナーは、大規模会場から小規模事業所まで多様な屋内環境向けに、高性能な屋内接続をカスタマイズして提供でき、同時にスケーラブルな展開を可能にし、新たな収益化の機会を創出できます。

さらに、エリクソンはスモールビジネス向けに特別に設計されたソリューションであるIndoor Fusion Unitも提供しており、これはエンタープライズ市場における同社のプレゼンスを拡大するものです。さらに大容量のミリ波製品によりこの多様なポートフォリオが強化されています。これらの提供により、通信事業者、ニュートラルホストおよび企業は新たな5G屋内収益化の機会を開くことができます。

エリクソンのビジネスエリア ネットワーク、ネットワーク戦略・製品管理総責任者のマーテン・ラーナー（Mårten Lerner）は次のように述べています。「これは、グローバル市場の変化するニーズに対応するソリューションで、企業向けスモールセルにおいてエリクソンがリーダーシップを発揮していること示す、エリクソンとその顧客にとって重要な評価となっています」