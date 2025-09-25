エリクソン、125億スウェーデンクローナのパートナーシップで英国VodafoneThreeの次世代ネットワークの大部分を構築

エリクソン（NASDAQ:ERIC）は、英国の通信事業者であるVodafoneThreeのコアネットワーク全体を含む次世代モバイルネットワークの大半を構築する、125億スウェーデンクローナ*（約10億ポンド）のパートナーシップを締結しました。8年間にわたるこのパートナーシップは、欧州最大級のネットワーク統合の取り組みとなります。

エリクソンは英国全土で単一のコアネットワークベンダーの地位を確保するのみならず、エリクソン無線システム製品とソフトウェアソリューションで強化されたVodafoneThreeの無線ネットワークの大部分も支えることになります。

今回のプライマリーベンダーパートナーシップ契約では、エリクソンの5G SA（スタンドアロン）ネットワークハードウェア、ソフトウェア、ソリューションが展開されます。VodafoneThreeはエリクソン5G SAの高性能プログラマビリティ機能により、モバイルブロードバンドの顧客基盤（現在約2,900万人）の相当部分へのサービス提供に加えて、AI、自動化、仮想／拡張現実を活用する企業及び産業向けの差別化された接続を通じて、英国のデジタル化を推進することができます。

エリクソンの社長兼CEO、ボリエ・エクホルム（Börje Ekholm）は次のように述べています。

「デジタル経済で成功するには、信頼できる高性能でプログラマブルなネットワークが不可欠です。それなしではAI、自動化、仮想／拡張現実はポテンシャルを発揮できません。私たちは今回のパートナーシップを通じ、プライマリーベンダーとしてVodafoneThreeに協力し、世界で最も先進的なプログラマブルネットワーク製品、ソフトウェア、ソリューションを提供できることを誇りに思っています」

VodafoneThreeのマックス・テイラー（Max Taylor）CEOは次のように述べています。

「私たちは迅速に成果をお届けすると述べました。わずか数か月で、エリクソンなどの信頼できる戦略的パートナーと協力し、英国最高のネットワークを構築するという野心を実現できることをよろこんでいます。将来を見越したレジリエントでセキュアかつ世界水準のネットワークの提供を加速するために必要な規模と専門知識をもたらすパートナーと共に、私たちは協力して英国のデジタルの未来の基盤を築いてまいります」

エリクソンの無線機とコア接続は、英国の四つの首都（ロンドン、エディンバラ、カーディフ、ベルファスト）と、リーズ、シェフィールド、ブリストル、アバディーン、ハル、ボーンマスなどの主な人口密集地を独占的にカバーします。最初の展開は間もなく開始される予定です。VodafoneThreeは、2034年までに英国全土で99.95%の5G SA人口カバレッジを提供することを目指しています。

パートナーシップの製品とソリューションの内訳

VodafoneThreeネットワークに導入される新しいエリクソン5G RAN製品は、コンパクトでAIと省エネルギーに最適化された無線ハードウェア、スマートなマルチバンドアンテナ、エネルギー効率の高いベースバンドで構成されます。これはVodafoneThreeのカスタマーに、英国の多様な地形全体にわたって大幅に向上したデータ速度とシームレスな接続を提供することを目的としています。

エリクソンはデュアルモード5Gコアソリューション、IMS（IP Multimedia Subsystem）、エリクソン・クラウドネイティブ・インフラストラクチャー・ソリューションを通じて、5Gコア、インフラ、音声機能を英国全土に展開し、データ使用量の急増に対応する能力を提供します。

エリクソンのデュアルモード5Gコアと5G Advanced機能は、VodafoneThreeが差別化された接続に向けてネットワークを進化させるための基盤を提供します。

エリクソンのRAN／クラウドネイティブ／デュアルモード5Gコアテクノロジーのリーダーシップは現在、78ヶ国の187の5Gネットワークと、70を超える世界の商用5G SAネットワークのうち42を支えています。

NOTES TO EDITORS:

*2025年9月19日の英ポンドからスウェーデンクローナへの為替レートで算出



