愛立信為英國VodafoneThree打造次世代網路，締造125億瑞典克朗合作計畫

愛立信將成為英國電信商VodafoneThree的主要合作夥伴，負責建設次世代行動網路，並且包含所有核心網路的建設。雙方簽訂為期八年的合作協議，金額高達125億瑞典克朗*(近10億英鎊)，成為歐洲規模最大的網路整合計畫之一。

除了成為VodafoneThree在全英國唯一的核心網路供應商，愛立信的無線產品與軟體解決方案也將為VodafoneThree升級後的大部分無線網路提供支援。

此合作將推動愛立信5G獨立組網（5G SA）硬體、軟體與相關解決方案的全面部署。除了服務約2,900萬名行動寬頻用戶外，憑藉5G SA的高效能與可程式化特性，VodafoneThree將能透過差異化連接服務，結合AI、自動化與AR/VR技術，加速推進英國的數位化進程與產業升級。

愛立信總裁暨執行長Börje Ekholm指出：「可信賴、高效能的可程式化的網路為數位經濟的成功關鍵。若沒有這樣的基礎設施，AI、自動化與AR/VR技術將無法發揮最大的潛能。我們很榮幸能成為VodafoneThree的主要合作夥伴，並提供全球最先進的可程式化網路產品、軟體與解決方案。」

VodafoneThree執行長Max Taylor表示：「我們始終承諾以最快的速度推動網路建設，而在這幾個月的合作中，很高興能與愛立信這樣值得信賴的策略性夥伴攜手前行。憑藉愛立信的專業與規模，我們將加速打造一個具備韌性、安全性與世界級水準的未來網路。這次合作更為英國的數位轉型奠定關鍵基礎。」

愛立信的無線與核心網路將全面覆蓋英國四大首都：倫敦(London)、愛丁堡(Edinburgh)、卡地夫(Cardiff)與貝爾法斯特(Belfast)，以及其他主要城市與人口聚集地區，如里茲(Leeds)、雪菲爾(Sheffield)、布里斯托(Bristol)、亞伯丁(Aberdeen)、赫爾(Hull)與伯恩茅斯(Bournemouth)。首波部署將於近期啟動，VodafoneThree計劃在2034年前達成99.95%的5G SA人口覆蓋率。

合作產品與解決方案內容：

無線接取網路（RAN）：導入全新一代愛立信5G無線產品，包含輕量高效的無線硬體、智慧多頻天線，以及具備AI能源優化的基頻處理器，這些部屬將大幅提升VodafoneThree用戶在全英國各地的數據傳輸速度與連線品質。

核心網路：愛立信將於全英國部署5G核心網路、基礎設施與語音服務，涵蓋5G雙模核心網解決方案、IP多媒體子系統（IMS）及雲端原生基礎架構，以支持不停攀升的數據需求並確保網路的穩定運作。

差異化連接的進程：透過5G雙模核心網解決方案與5G Advanced技術，愛立信將為VodafoneThree未來發展差異化連接服務奠定堅實的基礎，推動更靈活且高效的網路體驗。

目前，愛立信的RAN、雲端原生及5G雙模核心網技術已在全球78個國家部署，支援187個5G網路，其中包含42個5G SA商用網路，展現其在全球5G佈局中的領先實力。

*以 2025 年 9 月 19 日的匯率計算