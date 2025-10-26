에릭슨, Vodafone Three의 차세대 영국 네트워크 대규모 구축을 위한 125억 SEK 규모의 파트너십 체결

에릭슨(NASDAQ: ERIC)은 영국 통신사업자 VodafoneThree의 차세대 모바일 네트워크 (코어 네트워크 전체 포함)를 향후 8년에 걸쳐 구축하는 약 125억 스웨덴 크로나 규모(약 10억 파운드)의 계약을 체결, 이는 유럽 최대 규모의 네트워크 통합 프로젝트가 될 전망이다.

영국 전역을 커버하는 단일 코어네트워크 벤더 지위를 차지함은 물론, 에릭슨은 자사의 라디오 시스템 제품과 소프트웨어 솔루션을 통해 향상된 VodafoneThree 무선 네트워크의 상당 부분을 지원하게 된다.

이번 주요 벤더 파트너십 계약에 따라 에릭슨의 5G SA 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어, 솔루션이 구축될 예정이다. 현재 약 2,900만 명에 달하는 모바일 브로드밴드 고객층에 서비스를 제공할 뿐만 아니라 에릭슨 5G SA의 고성능 및 프로그래머블 기능을 통해 VodafoneThree는 AI, 자동화, 가상/증강현실(VR/AR)을 기반으로 한 기업 및 산업용 차별화된 연결 서비스를 활용해 영국 전역의 디지털 전환을 주도할 수 있다.

에릭슨 회장 겸 CEO 보르예 에크홀름(Börje Ekholm)은 “디지털 경제에서 성공하려면 신뢰할 수 있는 고성능 프로그래머블 네트워크는 필수입니다. 이러한 인프라 없이는 AI, 자동화, 가상·증강현실이 가진 잠재력을 발휘할 수 없습니다. 에릭슨은 세계에서 가장 뛰어난 프로그래머블 네트워크 제품과 소프트웨어, 솔루션을 제공하는 주요 벤더로서 VodafoneThree와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다”라고 말했다.

VodafoneThree CEO 맥스 타일러 (Max Taylor)는 “신속하게 성과를 내겠다고 밝힌 바 있습니다. 불과 몇 달 만에 에릭슨과 같은 신뢰할 수 있는 전략적 파트너와 함께 영국 최고의 네트워크를 구축한다는 우리의 비전을 실현할 수 있게 되어 기쁩니다. 미래를 대비한 강력하고 안전하며 세계적인 수준의 네트워크를 빠르게 구축하기 위해 필요한 규모와 전문성을 갖춘 파트너와 함께, 영국의 디지털 미래를 위한 기반을 다져 나갈 것입니다” 라고 말했다.

에릭슨의 무선 장비와 코어 커넥티비티는 런던, 에든버러, 카디프, 벨파스트의 4대 도시를 비롯해, 리즈, 셰필드, 브리스틀, 애버딘, 헐, 본머스 등 주요 도시에 독점적으로 공급될 예정이다. 첫 번째 구축이 곧 시작을 앞두고 있으며, VodafoneThree는 2034년까지 영국 전역 내 5G SA 인구 커버리지를 99.95%까지 달성하는 것을 목표로 하고 있다.

파트너십 제품과 솔루션 구성

VodafoneThree 네트워크에 도입될 에릭슨 신규 5G RAN 제품은 AI 및 에너지 효율에 최적화된 콤팩트한 무선 하드웨어와 스마트 멀티밴드 안테나, 고효율 베이스밴드 장비로 구성된다. 이를 통해 VodafoneThree 고객은 영국 전역의 다양한 지형에서도 크게 향상된 데이터 속도와 끊김 없는 연결성을 경험할 수 있게 된다.

듀얼모드 5G 코어 솔루션과 IMS(IP Multimedia Subsystem), 에릭슨 클라우드 네이티브 인프라 솔루션을 통해 에릭슨은 영국 전역에 5G 코어, 인프라, 음성 기능을 제공하여, 데이터 사용량 급증에도 대응할 수 있는 역량을 지원하게 된다.

에릭슨의 듀얼모드 5G 코어와 5G Advanced 기능은 VodafoneThree가 차별화된 커넥티비티 서비스를 위해 네트워크를 고도화할 수 있는 기반을 제공한다.

현재 에릭슨의 RAN/클라우드 네이티브/듀얼모드 5G 코어 기술은 전 세계 78개국 내187개 5G 네트워크와, 70개 이상의 상용 5G SA 네트워크 중 42개를 지원하고 있다.

NOTES TO EDITORS:

*Based on GBP to SEK currency conversion, 19 September 2025

