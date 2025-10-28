텔스트라·에릭슨, 자율 네트워크의 미래를 설계하기 위한 협업 추진

텔스트라와 에릭슨 (NASDAQ: ERIC)은 자율 네트워크로의 전환을 촉진하고자 양사가 공동으로 추진할 업무의 프레임워크를 제시하는 전략적이고 진취적인 협력 합의문을 발표했다.

이번 합의는 통신업계가 자율화 추진 속도를 높여야 하는 긴급한 과제에 직면한 가운데 체결됐으나 완전한 자율 네트워크로의 전환은 여전히 복잡한 과제로 남아 있다. 이러한 비전을 실현하기 위해서는 기술적·운영상의 한계를 극복하고 표준화에 대한 업계의 공감대를 형성해야 한다. 이를 위해서는 업계 전반에 걸친 협력과 혁신, 그리고 개방성이 요구된다.

본 협업은 자율 네트워크 도입을 저해하는 핵심 요인들, 즉, 파편화되고 통합되지 않은 데이터, 비즈니스 인텐트와 실행 간의 격차, 멀티벤더·멀티도메인 환경에서 발생하는 복잡성, 그리고 AI 모델의 신뢰성 문제 등을 다루게 된다. 이러한 과제들은 핵심 전략적 협력 영역을 통해 해결될 예정이다.

비즈니스 목표와 네트워크 상 조치를 연결해줄 인텐트 해석 프레임워크 개선

자율 네트워크의 기반 역할을 효율적으로 수행할 수 있는 지식 플레인(데이터, AI, 그리고 추론 기반의 인텔리전트를 활용해 네트워크를 모니터링·분석·제어할 수 있는 정보 레이어) 구축

신뢰할 수 있는 AI를 도입해 AI 의사결정 과정을 투명하고 이해 가능하게 함으로써 업계의 신뢰와 확신을 구축

결과물의 검증과 협업을 위한 업계 표준을 마련하고, 결과와 인사이트를 개방적으로 공유함으로써 산업의 전환을 가속

텔스트라와 에릭슨의 협업은 실험과 설계를 수행할 기술 랩과 제안된 솔루션을 시연·검증하는 Proof Points, 이 두 가지 상호 연계된 축에 집중될 예정이다. 또한, 업계 내 다양한 주체와의 협력은 상호운용성을 확보하고 솔루션의 폭넓은 도입을 촉진하는 데 있어 핵심적인 역할을 하게 될 것이다.

텔스트라의 최고 아키텍트(Chief Architect)인 마크 샌더스(Mark Sanders)는 “양사간 협업은 글로벌 통신 업계가 인텐트 기반의 자율성으로 전환해 가는데 필요한 추진력과 방향성을 제공합니다. 실제 환경에서 아이디어와 기술적 가능성을 개발하고 검증하는 과정은 이상과 실행 가능성 간의 격차를 좁히는 데 필수적입니다. 근본적인 기반을 확립하는 것이 업계의 미래를 설계하고 표준에 영향을 미치는 핵심이 될 것입니다” 라고 말했다.

에릭슨 BSS&OSS 총괄인 매츠 칼슨(Mats Karlsson)은 “텔스트라와의 이번 협업은 업계를 선도할 자율 네트워크 관련 로드맵, 핵심 구성요소, 그리고 활용 사례를 정의하고 구체화하는 데 중추적인 역할을 하게 될 것입니다. 이를 통해 개방성과 협업의 중요성을 보여주는 강력한 선례를 제시할 것입니다. 통신업계는 오랜 기간 확장성, 수익화, 그리고 서비스 창출이라는 도전에 직면해 왔습니다. 텔스트라와의 이번 협업처럼 근본적인 연구와 자동화 기술, 그리고 신뢰할 수 있는 AI 개발을 위한 공동 노력을 통해서만 이러한 과제들을 성공적으로 해결할 수 있을 것이라 믿습니다”라고 말했다.