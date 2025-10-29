《2025年微波技术展望报告》：容量翻倍，与光纤、人工智能并驾齐驱

该报告着重指出，微波回传目前已支持全球75%的5G现网。自2022年以来，收发器的安装基数已增至约1050万台。受印度等市场大规模部署的推动，E频段的部署已增至8%，超越了长期占据主导地位的38GHz频段。

投资微波技术可确保网络满足未来需求，既能满足先进的5G基础设施的要求，又能从容应对即将到来的6G数据流量。W频段和D频段等新兴频谱预计将发挥越来越重要的作用，提供丰富的频谱资源并具备与E频段相似的技术优势。

最新一期《微波技术展望报告》指出，W频段可覆盖90%的E频段使用场景，特别是传输距离角度。而D频段则可以覆盖60%，这为想要扩大容量和覆盖范围的电信运营商（CSP）提供了更多选择。

尽管光纤长期以来一直被认为是北美市场的主要回传技术，但美国目前正在开展新一轮微波基础设施投资。这一重新聚焦正在推动先进微波解决方案在固定和移动连接领域的更快普及。

《微波技术展望报告》还探讨了以下主题：

AI和自动化：重塑网络管理

德国电信公司O2在回传技术创新领域走在行业前沿。该公司率先将人工智能（AI）融入微波网络管理。借助高粒度数据的预防性维护，AI使传输优化团队能够快速确认根本原因并在问题发生前采取行动。而专注于传输层可以提高可靠性、降低总体拥有成本（TCO）并提升整体客户体验。

回传容量翻倍：毫米波的技术优势

先进的毫米波（mmWave）技术和网络仿真揭示了在无需大幅增加成本或升级硬件的前提下将回传容量翻倍至20 Gbps的最有效途径。报告显示，在频谱费用合理的情况下，使用2000 MHz E频段信道配合交叉极化干扰消除（XPIC）技术是最具成本效益的方法。爱立信对欧洲三座城市的微波网络模拟显示，该方法可使96%的现有链路实现容量无缝翻倍。

通过替代升级路径，即使采用资源效率较低的方法，运营商也能将79%的站点容量翻倍。这一方案使运营商能够有效地根据未来需求定制其网络。

爱立信微波系统负责人Mikael Öhberg表示：“回传网络的发展使微波的作用将日益凸显。随着E频段的使用不断普及以及W频段和D频段的预期增长，运营商将受益于更丰富的频谱资源、创新的技术以及由AI实现的统一管理。未来的发展不仅有望提升容量、降低运营成本，还能灵活地适应快速变化的电信环境所需的敏捷性。”

下载完整版《2025年微波技术展望报告》