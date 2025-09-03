爱立信携手合作伙伴推出Sferical AI，助力瑞典提升竞争力

除爱立信外，Sferical AI的合作伙伴还包括阿斯利康、萨博、瑞典北欧斯安银行（SEB Bank）以及瓦伦堡投资公司。

总部位于瑞典南部林雪平的Sferical AI公司，将致力于通过集成的、具备主权性且安全的基础设施，为参与其中的合作伙伴提供世界级人工智能算力，以提升瑞典工业的竞争力。

随着首席执行官Jenny Nordlöw和执行董事长Anders Ynnerman的就任，Sferical AI将成为瓦伦堡投资公司董事长Marcus Wallenberg与英伟达首席执行官黄仁勋Jensen Huang此前宣布合作计划的一部分，该计划于5月26日在林雪平由双方共同宣布。

瓦伦堡投资公司董事长Marcus Wallenberg表示：“通过这一举措，我们将为瑞典部分领先企业创造机遇，使其在人工智能发展与应用所带来的商业格局快速结构性转型中，保持领先地位。”

爱立信首席技术官Erik Ekudden表示：“爱立信期待与Sferical AI的合作伙伴携手，共同开发、交付并运营先进、复杂的人工智能技术，以提升瑞典的竞争力——无论是在各合作伙伴企业层面，还是在国家经济层面。”

Sferical AI首席执行官Jenny Nordlöw表示：“我期待与合作伙伴携手，在瑞典建立新一代人工智能基础设施，进一步提升瑞典工业的竞争力。”