爱立信在Gartner®2025年电信运营商5G核心网基础设施解决方案魔力象限™中获评领导者

爱立信再次被评为Gartner《电信运营商5G核心网基础设施解决方案魔力象限™》领导者。

爱立信还在Gartner《电信运营商5G核心网基础设施解决方案》报告的“关键能力”类别中获得认可。

爱立信核心网解决方案负责人Monica Zethzon表示：“爱立信的5G核心网能力已成为全球最先进、最具创新力的电信运营商的核心支撑。目前，我们在180个国家部署了70多个云原生核心网，为4G和5G网络提供连接服务。我们在性能、弹性、安全性以及降低复杂性等方面进行了大量投入，以满足行业不断提升的需求。相信此次获评既是对我们产品组合实力的充分肯定，也彰显了我们与全球客户携手合作所取得的卓越成果。”

爱立信推出了Compact Packet Core，该方案通过优化占地面积，助力电信运营商轻松实现分组核心网向云原生架构的现代化升级，同时支持4G和5G连接服务。此外，爱立信还与谷歌云合作推出Ericsson on-Demand——这一全新解决方案为电信运营商提供核心网络服务，打造真正的软件即服务（SaaS）平台。

爱立信提供全面且无缝集成的5G核心网产品组合，以双模5G核心网解决方案为核心，优先保障性能、可靠性和安全性，并通过组件预集成简化核心网基础设施的运维与管理。爱立信已开发并交付多项创新功能与服务，以提升网络的可管理性、可迁移性和可扩展性，其中包括先进的在线软件升级、地理冗余功能，以及通过Open API实现的网络变现。该方案还支持在各种私有云和公有云供应商上部署核心网，并依托广泛的合作伙伴生态，进一步强化了爱立信的创新能力与转型实力。

近日，爱立信在Frost&Sullivan发布的《Frost Radar：2025年5G网络基础设施》报告中，连续第五年被评为行业领军企业；同时，在Omdia发布的《2025年核心供应商市场格局：商业绩效》报告中，其供应商排名位列第一。Frost & Sullivan的分析综合评估了爱立信完整且全面的核心网与无线接入网（RAN）产品组合，并在“增长指数”和“创新指数”两项指标中均将爱立信列为榜首，凸显了其在5G产业格局中的突出贡献，再次确认了其作为塑造移动技术未来的关键参与者的地位。根据Omdia的分析，爱立信在核心网产品组合的七大关键领域中，有五个类别位列领导者或并列领导者。报告指出：“爱立信的优势包括云原生就绪性、自动化、政策与计费，以及分析和人工智能/机器学习。”

爱立信已签署超过140份独特的5G核心网或云原生商用合同，其中70余家客户已部署云原生双模5G核心网解决方案，涵盖EPC、5G非独立组网（NSA）及5G独立组网（SA）商用网络。当前，爱立信凭借其无线接入网解决方案及云原生双模5G核心网解决方案，为全球80个商用5G SA网络中的46个网络提供支持，构筑了这些网络的基础。