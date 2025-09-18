爱立信在分析师活动上展示企业战略与AI创新

在此次活动中，爱立信汇聚近五十余位分析师、合作伙伴及客户，让与会者了解到爱立信的企业战略与技术领导力。

高管们重点介绍了虚拟网络与专网、无线广域网（WWAN）以及AI赋能能力的最新进展。安全且可预测的任务关键型连接以及日益增长的5G笔记本电脑市场成为全场焦点。与此同时，Vonage和Aduna展示了高性能可编程网络、全球API聚合及庞大开发者生态如何推动新服务与新商业模式的涌现。

爱立信首席技术官Erik Ekudden表示：“我们正在迈入一个时代——先进的连接、分布式计算与代理式AI必须协同运作，以开启下一轮创新浪潮。这不仅仅关乎更快的网络，更在于构建能够支撑从AI眼镜到自主工厂等一切数字基础设施。”

演讲嘉宾还探讨了企业如何以5G为主要接入方式，通过管理终端而非站点来简化和集中IT运营，并分享了美洲地区企业发展趋势的最新动态。与会观众还了解到，爱立信5G核心网产品组合如何通过提供差异化连接能力和开放网络API，为商业化提供基础，并掌握了其覆盖范围和应用场景的最新进展。

为NetCloud引入代理式AI，支持WWAN和5G专网

企业无线解决方案业务负责人Åsa Tamsons介绍了NetCloud平台的代理式AI升级方案。该平台目前管理WWAN解决方案，并将很快拓展至爱立信5G专网。此次升级让该平台从一个简单的辅助工具进化为多智能体系统，能够主动排查故障、配置参数，并在数分钟内解决网络问题。该系统适用于公共及5G专网，可提升投资回报率（ROI）、简化管理流程，并为各类规模企业实现运营自动化。

企业无线解决方案业务负责人Åsa Tamsons表示，“企业正在寻求更简单、更智能的方式来部署和管理连接服务——我们相信，代理式AI是开启蜂窝优先企业新时代的重要一步。通过将代理式AI集成到NetCloud平台，我们让客户能够把精力从运营中解放出来，更专注于他们最擅长的事：经营业务并服务客户。”

API驱动全球开发者创新

Vonage展示了其如何通过为全球开发者提供创新的移动网络解决方案，推动各行业创造新价值。

Vonage全球通信平台业务负责人兼首席执行官Niklas Heuveldop表示：“这关乎于将潜力转化为切实可行的解决方案——创造前所未有的新价值。通过将移动网络能力与Vonage开发者社区及Aduna的全球电信聚合相连接，我们正为全球开发者提供强大的工具。”

Aduna首席执行官Anthony Bartolo概述了该合资企业的迅速扩张：已签约24家通信服务提供商，另有92家正在洽谈中，潜在覆盖用户达25亿，覆盖全球GDP的一半以上。Aduna的生态系统让Vonage能够在全球范围内大规模赋能开发者。

任务关键型网络推动政府数字化

爱立信重点展示了下一代任务关键型网络如何以高性能、安全的4G与5G连接取代过时的窄带系统，实现实时共享与协作，从而推动政府及国防、公用事业、铁路、数字空域和公共安全等领域的转型。

爱立信还邀请了来自Verizon、T-Mobile、NTT数据、凯捷、惠普、丹佛掘金队、新加坡国立大学医疗系统以及Lyft旗下Free Now的合作伙伴和客户参与会议。

爱立信行业分析师关系主管Pami Vadher表示：“这些活动让行业分析师有机会直接听取我们领导层、合作伙伴及更广泛技术生态的见解。他们不仅能聆听真实的观点、看到明确的成果，还可以了解我们对企业产品服务的最新战略与方法，并与我们保持持续的日常互动。”