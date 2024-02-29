这次体验是Telefónica100 周年庆典的开场活动，1200多名来宾在Liceu舞台上空欣赏了五分钟令人惊叹的无人机现场表演。被誉为同时代最伟大钢琴家的郎朗在一架全息钢琴上重新演绎了巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特和门德尔松的脍炙人口的经典曲目，而他自己的全息数字分身则与真实钢琴完美的同步演奏，让观众进入了一个崭新的沉浸现实世界。

科技还让郎朗不仅能分享他的音乐，还能分享他自己的情感与反应，因为他外套上的连接传感器和发光的LED灯让观众能随着音乐的节奏直观地看到他的心跳。这位音乐家甚至直接让观众参与进来，要求他们共同合作，在手机上组成和弦，真正沉浸在表演中。

使神奇体验成为可能的科技

凭借为5G独立组网（SA）配置的爱立信5G专网解决方案及Telefónica的100MHz中频段频谱，让这场新颖别致的现场娱乐体验成为了可能。双方技术的完美结合为这种沉浸式体验所需的链路带宽、低时延和无缝性能提供了保证。

为了实现郎朗的全息孪生影像，使用了多台摄像机拍摄他表演的每一个细节。然后，利用5G带来的高持续数据上传能力，以4K格式传输图像，从而实时生成高质量的全息图像。在整个表演过程中，还保持了小于10毫秒的超低时延连接和零抖动，有效地将所有延迟降至人眼无法察觉的程度，以确保郎朗和他的数字孪生影像以及两人的手部动作完美同步。

5G 独立组网（SA）可以传输不同的数据流，同时确保每个数据流的性能要求。这样就能保证关键数据包满足同步视频和音频、数千个同步连接，或完全沉浸式观众与演出和艺术家实时互动的需求。

爱立信专用5G是爱立信的下一代专网解决方案，通过在单个服务器上运行的爱立信双模5G核心网解决方案提供安全可靠的5G连接。该产品专为业务运营而打造，经过预集成，可确保快速提供服务，在任何环境下提供先进的智能运营，同时确保现场敏感数据的安全。爱立信专用5G能够支持和适应各种用例、行业和不同级别的企业。

让现场娱乐高八度

Telefónica和爱立信在2024年世界移动通信大会上联手展示了这一具有历史意义的盛事，共同探索双方及其联合开发的5G网络，以及合作伙伴Igor Studio和Musion 3D在创意和技术方面的宝贵贡献如何为观众带来创新和难忘的体验，并让这种体验可在全球各地重现。

爱立信西班牙和葡萄牙总裁兼首席执行官Andrés Vicente评价说："这是迈向未来现场活动的重要一步，展示了5G连接如何打破固定资产和布线的限制。移动性、多场景、物理和数字交互以及高品质视频和音乐如今都已成为可能，可以提供前所未有的沉浸式体验。它为娱乐行业探索强大的新商业化策略和创新的艺术表现形式铺平了道路，同时也提高了效率和可持续性。”

Telefónica全球 CTIO Enrique Blanco表示："在Telefónica百年庆典之际，我们与爱立信合作提供了一种创新体验，通过全息影像将音乐、视频和身临其境的体验融合在一场演出中。能够成功有赖于Telefónica 5G 网络高容量、低时延的独特特性。我们展示了如何将科技与艺术相结合，将现实世界与全息图等新的通信形式相结合，打破了物理世界与虚拟世界之间的障碍。在最终为用户带来了前所未有的体验，将真实物体和数字物体在一场精彩的真人秀中实现了融合和互动。"