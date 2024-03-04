Telefónica攜手愛立信用5G重塑現場娛樂 讓我們和郎朗一起超越想像

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這次體驗是Telefónica 100 週年慶典的開場活動，1200多名賓客在Liceu舞台上空欣賞了五分鐘令人驚嘆的無人機現場表演。被譽為現代最偉大鋼琴家的郎朗在一架全息鋼琴上重新演繹了巴哈、莫札特、貝多芬、舒伯特和孟德爾頌的經典樂曲，而他自己的數位分身則與真實鋼琴完美的同步演奏，讓觀眾進入了一個嶄新的沉浸現實世界。

科技也讓郎朗不僅能分享他的音樂，還能分享他自己的情感與反應，透過外套上的連結感應器和發光的LED燈讓觀眾能隨著音樂的節奏看到他的心跳。郎朗甚至直接讓觀眾參與進來，邀請他們共同合作，在手機上組成和弦，真正沉浸在表演中。

讓神奇體驗成為可能的科技

這場全新的現場娛樂體驗是透過愛立信5G 專網解決方案實現的，該解決方案設置在5G 獨立組網(SA) 上並使用Telefónica 的100MHz 中頻頻譜。雙方技術的完美結合為這種沉浸式體驗所需的鏈路頻寬、低延遲和無縫性能提供了保證。

為了實現郎朗的全息孿生影像，團隊使用了多台攝影機拍攝他表演的每個細節。利用5G帶來的資料持續上傳的高能力，以4K格式傳輸影像，即時產生高品質的全息影像。在整個表演過程中，也保持了小於10毫秒的超低時延連接和零抖動（jitter），有效地將所有延遲降至肉眼無法察覺的程度，以確保郎朗和他的數位孿生影像以及手部動作完美同步。

5G 獨立組網（SA）可以傳輸不同的資料流，同時確保每個資料流的效能要求。這樣就能確保關鍵數據包滿足同步視訊和音訊、數千個同步連接，或完全沉浸式的觀眾與演出者即時互動的需求。

愛立信5G專網是愛立信的下一代專網解決方案，透過在單一伺服器上運行的愛立信雙模5G核心網解決方案提供安全可靠的5G連線。該產品專為業務營運而打造，經過預先集成，可確保快速提供服務，在任何環境下提供先進的智慧營運，同時確保現場機敏資料的安全。愛立信5G專網能夠支援並適應各種使用情境、產業和不同層級的企業。

讓現場娛樂體驗高八度

Telefónica和愛立信在2024年世界行動通訊大會上聯手展示了這一盛事，共同探索雙方聯合開發的5G網路，以及合作夥伴Igor Studio和Musion 3D在創意和技術方面的貢獻如何為觀眾帶來創新和難忘的體驗，並讓這種體驗可以在全球各地重現。

愛立信西班牙和葡萄牙總裁Andrés Vicente表示：「這是邁向未來現場活動的重要一步，展示了5G連接如何打破固定資產和佈線的限制。移動性、多場景、物理和數位互動以及高品質影片和音樂如今都已成為可能，可以提供前所未有的沉浸式體驗。它為娛樂產業探索創新的商業策略和藝術表現形式創造更多可能性，同時也提高了效率和永續性 。」

Telefónica全球CTIO Enrique Blanco表示：「在Telefónica百年慶典之際，我們與愛立信合作提供了一種創新體驗，透過全息影像將音樂、視訊和身臨其境的體驗融合在一場演出中。這場成功有賴於Telefónica 5G 網路高容量、低時延的獨特性。我們展示了如何將科技與藝術結合，將現實世界與全息技術等新的通訊形式結合，打破了物理世界與虛擬世界之間的障礙，為用戶帶來了前所未有的體驗，實現了真實世界和數位世界在一場精彩的表演中完美融合。」