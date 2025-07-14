首个Agentic AI解决方案：爱立信 × AWS打造Gen-AI实验室，助力Grameenphone突破创新

近日，孟加拉国领先的运营商Grameenphone成为第一家使用爱立信与AWS新成立的Gen-AI实验室，来创建由Agentic-AI驱动的业务和运营支持系统（OSS/BSS）解决方案的运营商。

爱立信携手AWS推出全球Gen-AI实验室，助力运营商加速OSS/BSS领域的AI创新。该实验室作为一项具有开创性的全球性项目，旨在推动运营商在运营支撑系统（OSS）和业务支撑系统（BSS）中的AI应用突破。通过结构化、结果导向的协作方式，实验室将爱立信在OSS/BSS产品组合和行业专业知识方面的深厚积累，与AWS的AI平台能力（如Amazon Bedrock）及云计算服务相结合，帮助运营商应对OSS/BSS领域的复杂挑战，并以前所未有的速度将创新构想转化为可落地的解决方案。

Agentic-AI是一项新兴的、自主智能、面向目标的AI技术，正快速演进，并在AI与电信行业中展现出深远影响。将Agentic-AI应用于OSS/BSS流程优化，有望显著提升Grameenphone的运营效率、改善客户服务体验，并加速业务增长。

Gen-AI实验室是爱立信与AWS深化战略合作的最新体现。依托爱立信在通信领域的专业积累与AWS在AI平台和云服务方面的领先能力，实验室通过结构化、时限明确的开发流程，助力运营商在OSS/BSS领域加速构建和部署Gen-AI解决方案。

Gen-AI实验室的启用，标志着Grameenphone与爱立信在AI与自动化驱动的网络创新合作中又迈出关键一步。该实验室是双方在该领域持续深入合作的最新成果。早在去年，双方已签署内容广泛的谅解备忘录，明确共同推动网络智能化与创新发展的战略方向。

该实验室整合了爱立信在OSS/BSS领域的专业能力与产品组合，结合AWS的云基础设施及Gen-AI服务（包括 Amazon Bedrock），并辅以多项增值服务与功能，全面支持运营商的AI项目落地与实施。

Grameenphone正借助该实验室，构建并开发一套基于Agentic-AI的解决方案，以实现其旧有产品目录向爱立信目录管理器（Ericsson Catalog Manager）的自动化迁移流程。

这一迁移流程传统上高度依赖人工操作，不仅耗时长、复杂度高，还需要具备深厚的专业能力。此次设计的解决方案采用由Gen-AI驱动的多智能体系统，能够自动解析Grameenphone现有的产品目录，并将其转换为结构化的业务需求与高层设计。随后，系统在爱立信目录管理器（Ericsson Catalog Manager）平台中自动配置对应产品，并对每个产品进行验证测试，确保迁移的准确性与完整性。

通过实现流程自动化，该方案显著提升了运营效率和产品复用率，引入了标准化文档和流程一致性以确保可审计性，更重要的是，大幅缩短了产品从设计到上市的周期，加快了市场响应速度。

Grameenphone首席产品官（CPO）Solaiman Alam 表示：”在这个日益数字化的时代，我非常自豪地向大家介绍我们与爱立信和AWS之间的合作。这些合作为提升Grameenphone的灵活性、拓展可持续增长路径带来了巨大潜力。Grameenphone参与爱立信与AWS联合发起的Gen-AI实验室项目，标志着我们创新旅程中的一个重要里程碑。该概念验证（PoC）探索了先进AI在流程自动化方面的应用，以及如何加速产品开发，更好地契合实际业务需求。尽管项目仍处于初期阶段，但这一举措充分展现了我们通过智能技术和强有力的合作关系，重塑电信行业未来的坚定承诺。同时，它也为加速孟加拉国的数字化进程、挖掘AI潜能开启了全新篇章。”

爱立信马来西亚、斯里兰卡及孟加拉国负责人David Hägerbro表示：“随着技术以前所未有的速度发展，网络变得更加复杂，合作对于发展生态系统、加速创新、扩大解决方案规模以及为社会、行业和个人充分实现互联互通及更多愿景至关重要。看到Grameenphone作为我们新成立的Gen-AI实验室的首个合作伙伴并发挥带头作用，令人倍感兴奋。我们很自豪能够支持Grameenphone树立新的标杆，为未来设定更高的标准。”

Gen-AI实验室的推出，标志着爱立信在以AI为核心驱动的OSS/BSS产品演进方面迈出了关键一步。该实验室与全新发布的“爱立信电信Agentic-AI工作室”相辅相成——后者是一款由Amazon Bedrock提供支持的开创性工具，旨在加速Gen-AI应用的开发与部署，推动Agentic-AI在电信行业的落地与规模化应用。

爱立信拥有覆盖20余款电信IT领域AI应用的丰富产品组合，全面增强了其在OSS/BSS领域的整体能力，涵盖核心业务、服务编排、货币化、数据与分析以及托管服务IT等关键模块。这些电信IT AI应用程序不仅可在爱立信自主开发的、云原生且平台无关的电信IT AI引擎上构建，还可灵活集成于其他主流AI或Gen-AI平台之上，具备高度的开放性与可扩展性。