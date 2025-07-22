愛立信與AWS打造Gen-AI實驗室，Grameenphone成為首家參與Agentic AI解決方案的電信商

孟加拉電信商Grameenphone成為第一家使用愛立信與AWS新成立的Gen-AI實驗室的營運商，率先導入以 Agentic-AI（代理式 AI）驅動的業務與營運支援系統（OSS/BSS）解決方案。

愛立信攜手AWS推出全球Gen-AI實驗室，協助營運商加速OSS/BSS領域的AI創新。該實驗室是一項具有開創性的全球性計畫，旨在推動營運商在營運支援系統（OSS）和業務支援系統（BSS）中的AI技術突破。

透過結構化、結果導向的合作模式，結合愛立信在 OSS/BSS 領域的深厚產品實力與產業專業知識，搭配 AWS 的 AI 平台（如 Amazon Bedrock）與雲端運算技術，協助營運商共同應對 OSS/BSS 領域的複雜挑戰，迅速地將創新構想快速轉化為可實際落地的解決方案。

Agentic-AI 是一項快速演進的新興AI 技術，具備自主智慧與目標導向特性，並在 AI 與電信產業中展現深遠影響力。將 Agentic-AI 應用於 OSS/BSS 流程優化，預期將大幅提升 Grameenphone 的營運效率、強化客戶服務體驗，並加速整體業務成長。

Gen-AI 實驗室是愛立信與 AWS 強化策略合作的最新成果。結合愛立信在通訊領域的專業與 AWS 在 AI 平台與雲端服務領域的領先技術，透過結構化、時程明確的開發流程，協助營運商在 OSS/BSS 領域加速建置並部署 Gen-AI 解決方案。

Gen-AI 實驗室的啟用，象徵 Grameenphone 與愛立信在 AI 與自動化驅動的網路創新合作中的關鍵一步，展現雙方持續深化合作的最新成果。早在去年，雙方即已簽署涵蓋範圍廣泛的合作備忘錄(MOU)，確立共同推動網路智慧化與創新發展的策略方向。

該實驗室整合了愛立信在OSS/BSS領域的專業能力與產品組合，結合AWS的雲端基礎設施及Gen-AI服務（包括 Amazon Bedrock），並輔以多項增值服務與功能，全面支援營運商的AI專案落地與實施。

Grameenphone透過 Gen-AI 實驗室，打造並開發一套基於 Agentic-AI 的創新方案，將其舊有產品目錄自動化遷移至愛立信的目錄管理平台（Ericsson Catalog Manager）。

過去此類流程高度依賴人工操作，不僅耗時、流程複雜，還需要相當程度的專業知識與技能。本次解決方案採用由 Gen-AI 驅動的系統，能自動解析 Grameenphone 現有的產品目錄，並將其轉換為結構化的業務需求與高階設計藍圖。接著，系統會在愛立信的目錄管理平台中，自動建立對應產品，並逐一執行驗證與測試，以確保整體準確性與完整性。

透過自動化流程，在營運效率與產品重複使用率方面均有顯著提升，導入標準化文件與一致性流程確保全程具備可稽核性(auditability)。更重要的是，此舉大幅縮短從產品設計到上市的時程，加快市場反應速度。

Grameenphone 產品長（CPO）Solaiman Alam 表示：「在快速演進的數位化時代，我非常自豪能向大家介紹我們與愛立信及 AWS 的合作。這項合作不僅為 Grameenphone 帶來更高的靈活性，也為我們拓展永續成長的道路創造了全新可能。參與由愛立信與 AWS 共同發起的 Gen-AI 實驗室計畫，是我們創新旅程中的一個重要里程碑。」

愛立信馬來西亞、斯里蘭卡與孟加拉區總經理 David Hägerbro 表示：「隨著技術的快速演進，網路系統日益複雜。合作對於打造生態系統、加速創新、擴大解決方案規模，以及實現社會、產業與個人層面更全面的連結，都變得更加關鍵。我們很高興看到 Grameenphone 成為 Gen-AI 實驗室的首位合作夥伴，樹立全新產業標竿，讓人對未來充滿期待。」

Gen-AI 實驗室的啟動，代表愛立信在以 AI 為核心驅動的 OSS/BSS 產品演進上邁出重要一步。這項計畫與全新發表的「愛立信電信 Agentic-AI Studio」相輔相成——一 款由 Amazon Bedrock 支援的創新工具，旨在加速 Gen-AI 解決方案的開發與落地，進而推動 Agentic-AI 在電信產業的廣泛應用與規模化部署。

愛立信擁有超過 20 款 AI 應用的完整電信 IT 解決方案，全面強化其在 OSS/BSS 領域的整體實力，涵蓋核心業務、服務編排、商業變現、數據分析與IT託管服務等關鍵模組。愛立信的電信 IT AI 應用程式，不僅可部署於愛立信雲端原生、雲端中立的電信 IT AI 引擎上，亦能靈活整合至其他主流 AI 或生成式 AI 平台中，展現高度的開放性與可擴展性。