Vonage在Gartner®通信平台即服务（CPaaS）魔力象限中荣获“远见者”，并被评为“客户之选”

作为全球领先的云通信服务提供商，Vonage隶属于爱立信，并致力于助力企业加速数字化转型。近期，Vonage在 Gartner® Peer Insights™“客户之声”中获评“客户之选”，并在 2025 年 Gartner 魔力象限™中被列为 CPaaS 领域的“远见者”。

Vonage 的创新型网络驱动通信 API 为企业和开发者提供了构建个性化、高影响力客户体验的基石。该解决方案包括，支持企业将实时视频咨询集成到应用程序中（如远程医疗服务），或实现即时通知与静默认证，以确保在线交易安全，以及更多功能。

Vonage 总裁兼 API 业务部门负责人Christophe Van de Weyer表示“我们的承诺是通过先进技术赋能企业，在数字触点上为客户打造卓越体验。通过运用人工智能并聚焦重大创新，我们帮助开发者和企业构建既能满足当下需求又能前瞻未来趋势的解决方案。在我们看来，Gartner 的这一认可进一步印证了我们的战略方向，而客户的信任与反馈则证明了我们的解决方案对其成功所产生的实质性影响。”

通过持续在创新领域的投入，Vonage 已做出多项战略决策，以支持其高利润增长目标，包括在其平台上推进AI项目，并着重提升反欺诈能力和安全水平。这些决策包括优化地理市场布局，优先将研发投资用于增强产品组合能力，从而为客户创造价值并带来更显著的业务成效。这一战略充分体现了 Vonage 以客户为中心的理念，致力于提供一致、可靠、富有前瞻性的通信解决方案，帮助企业实现规模化发展、提升运营效率并优化客户体验。

此外，Vonage 在《Gartner 2025 年关键能力报告》的所有领域均获认可，该报告是 CPaaS 魔力象限™的配套分析。

截至2024年9月30日，Vonage基于 Gartner Peer Insights™ “客户之声”报告中的41条评价，获得了93%的推荐意愿评分，是仅有的两家被评为‘客户之选’的供应商之一。