Vonage在Gartner®通訊平台即服務（CPaaS）魔力象限中榮獲「遠見者」，並被評為「客戶之選」

Vonage 為愛立信旗下子公司，也是雲端通訊領域的全球領導者，致力於協助企業加速數位轉型。Vonage 榮獲 Gartner® Peer Insights™ 「客戶之選」的稱號，並被 Gartner 2025 年CPaaS魔力象限™ 評為「遠見者(Visionary)」。

Vonage 創新的網路驅動通訊 API 為企業和開發者提供個人化且高效的客戶體驗。這些解決方案使企業能將即時視訊諮詢服務整合至其應用程式，並應用於遠距醫療、即時通知和無聲驗證，以實現安全的線上交易等。

Vonage 總裁兼 API 事業部門負責人 Christophe Van de Weyer 表示：「我們致力以先進技術賦能企業，打造卓越的數位客戶體驗。透過人工智慧與創新，打造兼顧當下需求與未來趨勢的解決方案，Gartner 的認可印證了我們的策略方向，而客戶的信任與回饋更展現解決方案對他們的成功影響。」

Vonage 持續投資創新領域，包含在平台上推動人工智慧計畫，並專注提升反詐騙能力，同時透過多項決策以支持高利潤成長目標。這些決策涵蓋優化地域布局、優先研發投資以增強產品組合能力，並為客戶創造價值並帶來更顯著的業務影響，此策略充分體現 Vonage 以客戶為中心的理念，致力提供一致、可靠且具前瞻性的通訊解決方案，幫助企業擴展規模、提升營運效率並優化客戶體驗。

此外，Vonage 在 Gartner 2025 關鍵能力報告（CPaaS 魔力象限™ 的系列報告）的所有領域均獲得認可，也在 Gartner Peer Insights™ CPaaS 客戶之聲評比中獲得了 93% 的推薦意願，是唯二榮獲「客戶之選」的供應商之一。