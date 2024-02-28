日前，聚焦于5G商业化的《2024爱立信移动市场报告-商业评论版》发布，该报告概述了全球运营商在推动业务增长过程中面对的四大机遇领域。

该报告被称为2024商业评论版，是已出版的《爱立信移动性报告》的第二份商业特刊。该报告探讨了运营商（CSP）如何发展或致力于发展服务产品，抓住新的营收机遇并实现业务转型。

《2024爱立信移动市场报告-商业评论版》显示，全球运营商目前正在这四个领域提供或探索不同参与程度与成熟度的服务及商业模式。

这四个领域是：

增强移动宽带领域（eMBB）：更优质、高效的4G移动宽带。 固定无线接入（FWA）与无线广域网机遇：凭借与传统移动宽带服务相比更高的每用户平均收入（ARPU），这些针对住宅宽带和企业级细分市场的服务为运营商提供了价值池。 差异化的连接解决方案机遇：利用类如企业专网或公共5G独立组网（SA）的网络切片能力为消费者或企业提供差异化服务。 推动创新和生态系统增长：可编程网络（网络API）提供了获取新价值机遇的潜力，使应用开发人员能够进行大规模创新。

爱立信执行副总裁兼网络业务领域负责人Fredrik Jejdling表示：“探索5G价值之旅的第一步已经迈出，但仍处于早期阶段。回顾过去，我们可以看到4G的部署以及全球设备生态系统是如何为应用经济奠定基础，从而成就了今天的移动宽带业务。利用5G网络不断发展的能力来创造新的价值池，对于运营商实现盈利性增长至关重要。”

迄今为止，已有约290个5G 网络投入商用，其中40多个网络基于更先进的5G独立组网（SA）技术提供服务。正如2023年11月发布的《爱立信移动市场报告》所述，全球5G用户已超过16亿，占所有移动用户的18%。

除了已经提供的增强型移动宽带服务为运营商带来的业务潜力外，报告还记录了固定无线接入 （FWA）作为推动宽带入户手段在美国等市场取得的成功。

报告还强调了5G在加快行业生产力方面的核心作用。一项5G物流案例研究显示，与采用Wi-Fi技术相比，其生产率提高了20%，资本支出（Capex）降低了15%。

目前，5G专网正在被大规模部署，以用于企业推行的数字化项目。爱立信对15个国家和10个行业的专网进行的调查显示，主要的早期用例是工人、自治设备与传感器的互联。

报告还记录了运营商如何在其业务增长战略中挖掘网络API与可编程网络的潜力。

《2024爱立信移动市场报告-商业评论版》共包括七篇文章，涵盖了对不同 5G 新商业机遇领域的重要洞察。点击此处阅读报告全文。