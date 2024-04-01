2024 愛立信行動趨勢報告商業評論版：電信商的 5G 市場機會

愛立信近日發布《2024 愛立信行動趨勢報告-商業評論版》，聚焦於 5G 商業化，該報告概述了全球電信商在推動業務增長中可著墨的四大業務領域。

該報告是《愛立信行動趨勢報告》的第二份商業特刊，探討了電信營運商（CSP）如何發展或致力於發展服務產品，抓住新的商業機會並實現業務轉型。

《2024愛立信行動趨勢報告-商業評論版》顯示，全球電信商目前正在以下四個領域提供或探索不同參與程度與成熟度的服務及商業模式。

這四個業務領域是：

增強型行動寬頻（eMBB）：4G 行動寬頻的高效版本。 固定無線接入（FWA）與無線廣域網：憑藉與傳統行動寬頻服務相比更高的每用戶平均收入（ARPU），這些針對家用寬頻和企業細分市場的服務，是電信商新的價值來源。 差異化的連接解決方案：利用如企業專網或公共 5G 獨立組網（SA）的網路切片能力為消費者或企業提供差異化服務。 推動創新和生態系統成長：可程式化網路（網路 API）提供了獲取新價值的潛力，使應用開發人員能夠進行大規模創新。

愛立信全球執行副總裁暨網路事業群負責人 Fredrik Jejdling 表示：「我們已經踏上探索 5G 價值的旅程，但仍處於起步階段。回顧過去，我們可以看到 4G 的部署以及全球設備生態系統是如為應用程式經濟打下基礎，促成了今天的行動寬頻業務。利用 5G 網路不斷發展的能力來創造新的價值，對於實現盈利成長至關重要。」

迄今為止，已有約 290 個 5G 網路投入商用，其中 40 多個網路基於更先進的 5G 獨立組網（SA）技術提供服務。正如 2023 年 11 月發佈的《愛立信行動趨勢報告》所述，全球 5G 門號數已超過 16 億，佔行動門號數量總數的 18%。

除了已經提供的增強型行動寬頻服務為電信商帶來的業務潛力外，報告還記錄了固定無線接入 （FWA）作為推動寬頻入戶手段在美國等市場取得的成功。

報告並強調了 5G 在加快產業生產力方面的關鍵作用。一項 5G 物流案例研究顯示，與採用 Wi-Fi 技術相比，其生產效率提高了 20%，資本支出（Capex）降低了 15%。

目前，5G 專網正在被大規模部署，以用於企業推行的數位轉型項目。愛立信對 15 個國家和 10 個產業的專網進行的調查顯示，主要的早期案例是連網工作人員、自主設備與感測器的連接。

報告還記錄了電信商如何在其業務成長戰略中挖掘網路 API 與可程式化網路的潛力。

《2024 愛立信動趨勢報告-商業評論版》共包括七篇文章，涵蓋了對不同 5G 新商業機會領域的重要洞察。點擊此處閱讀報告全文。





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愛立信行動趨勢報告

Ericsson 5G

Ericsson’s 4G and 5G Fixed Wireless Access