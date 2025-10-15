爱立信公布2025年第三季度财报

战略要点：实现卓越运营，提升财务灵活性

与印度、日本、英国等地的客户达成重要客户协议，业务发展势头强劲。

卓越运营与成本效率措施推动毛利率提高至稳健且可持续的水平。

5G Open RAN就绪产品组合的广度与技术领导地位再次得到Gartner与Omdia认可。

财务亮点：盈利能力进一步提升

有机销售额下降2%，四大市场区域中有三个实现增长。报告销售额为562亿瑞典克朗，受汇率变动影响调整后减少42亿瑞典克朗。

由于汇率不利因素抵消了强劲的运营执行，调整后[1]的总收入减少至270亿瑞典克朗。总收入报告值为268亿瑞典克朗。

得益于网络业务及云软件和服务业务的提升，调整后[1]的毛利率为48.1%（46.3%）。毛利率报告值为47.6%（45.6%）。

调整后[1]的息税折旧摊销前利润（EBITA）为158亿瑞典克朗（78亿瑞典克朗），利润率为28.1%（12.6%），其中包含因iconectiv业务剥离产生的76亿瑞典克朗资本收益。息税折旧摊销前利润报告值为155亿瑞典克朗（62亿瑞典克朗），利润率为27.6%（10.0%）。

净收入为113亿瑞典克朗（39亿瑞典克朗），其中包含资本收益。稀释后每股收益为3.33瑞典克朗（1.14瑞典克朗）。

并购前自由现金流为66亿瑞典克朗。净现金增加至519亿瑞典克朗。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：“得益于过去几年的强劲运营，我们在第三季度的利润率达到了一个新的长期水平。在核心网业务强劲增长的推动下，云软件和服务业务销售额增长了9%*。

我们在技术上的创新与努力仍在稳步推进。我们的5G解决方案在业内的领导地位再次得到了Gartner与Omdia的认可。我们的Open RAN就绪产品组合包含了AI原生、面向未来且与硬件无关的软件架构。该产品组合可与第三方无线产品集成，并且支持爱立信硅芯科技芯片及第三方CPU/GPU。

展望未来，我们预计企业业务有机销售额将在第四季度趋稳，RAN市场将整体保持平稳。稳健的经常性现金流及iconectiv业务的出售，为我们在第三季度带来了充裕的现金，为增加股东分红创造了空间。董事会关于分红规模及机制的建议将被纳入第四季度报告，供股东大会审议决策。”

单位：十亿瑞典克朗 2025年第三季度 2024年第三季度 同比变动 2025年第二季度 环比变动 2025年1月-9月 2024年1月-9月 同比变动 净销售额 56.239 61.794 -9% 56.132 0% 167.396 174.967 -4% 有机销售增长 * [2] - - -2% - - - - 0% 总收入 26.777 28.185 -5% 26.649 0% 79.963 76.658 4% 毛利率 [2] 47.6% 45.6% - 47.5% - 47.8% 43.8% - 息税前利润（亏损） 15.151 5.774 162% 6.391 137% 27.473 -3.6 - 息税前利润率 [2] 26.9% 9.3% - 11.4% - 16.4% -2.1% - 息税折旧摊销前利润 [2] 15.516 6.203 150% 6.763 129% 28.931 13.522 114% 息税折旧摊销前利润率 [2] 27.6% 10.0% - 12.0% - 17.3% 7.7% - 净收入（亏损） 11.300 3.881 191% 4.626 144% 20.143 -4.505 - 稀释后每股收益（瑞典克朗） 3.33 1.14 192% 1.37 143% 5.94 -1.43 - 并购前自由现金流 [2] 6.631 12.944 -49% 2.581 157% 11.916 24.210 -51% 期末净现金 [2] 51.858 25.534 103% 36.040 44% 51.858 25.534 103% 调整后的财务指标 [1][2] 调整后的总收入 27.048 28.609 -5% 26.959 0% 80.702 77.670 4% 调整后的毛利率 48.1% 46.3% - 48.0% - 48.2% 44.4% - 调整后的息税前利润（亏损） 15.454 7.327 111% 7.047 119% 28.713 -0.259 - 调整后的息税前利润率 27.5% 11.9% - 12.6% - 17.2% -0.1% - 调整后的息税折旧摊销前利润 15.819 7.756 104% 7.419 113% 30.171 16.908 78% 调整后的息税折旧摊销前利润率 28.1% 12.6% - 13.2% - 18.0% 9.7% -

* 按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。

[1] 调整后的指标不包括重组费用。

[2] 非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。