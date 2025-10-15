爱立信公布2025年第三季度财报

战略要点：实现卓越运营，提升财务灵活性
- 与印度、日本、英国等地的客户达成重要客户协议，业务发展势头强劲。
- 卓越运营与成本效率措施推动毛利率提高至稳健且可持续的水平。
- 5G Open RAN就绪产品组合的广度与技术领导地位再次得到Gartner与Omdia认可。
财务亮点：盈利能力进一步提升
- 有机销售额下降2%，四大市场区域中有三个实现增长。报告销售额为562亿瑞典克朗，受汇率变动影响调整后减少42亿瑞典克朗。
- 由于汇率不利因素抵消了强劲的运营执行，调整后[1]的总收入减少至270亿瑞典克朗。总收入报告值为268亿瑞典克朗。
- 得益于网络业务及云软件和服务业务的提升，调整后[1]的毛利率为48.1%（46.3%）。毛利率报告值为47.6%（45.6%）。
- 调整后[1]的息税折旧摊销前利润（EBITA）为158亿瑞典克朗（78亿瑞典克朗），利润率为28.1%（12.6%），其中包含因iconectiv业务剥离产生的76亿瑞典克朗资本收益。息税折旧摊销前利润报告值为155亿瑞典克朗（62亿瑞典克朗），利润率为27.6%（10.0%）。
- 净收入为113亿瑞典克朗（39亿瑞典克朗），其中包含资本收益。稀释后每股收益为3.33瑞典克朗（1.14瑞典克朗）。
- 并购前自由现金流为66亿瑞典克朗。净现金增加至519亿瑞典克朗。
爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：“得益于过去几年的强劲运营，我们在第三季度的利润率达到了一个新的长期水平。在核心网业务强劲增长的推动下，云软件和服务业务销售额增长了9%*。
我们在技术上的创新与努力仍在稳步推进。我们的5G解决方案在业内的领导地位再次得到了Gartner与Omdia的认可。我们的Open RAN就绪产品组合包含了AI原生、面向未来且与硬件无关的软件架构。该产品组合可与第三方无线产品集成，并且支持爱立信硅芯科技芯片及第三方CPU/GPU。
展望未来，我们预计企业业务有机销售额将在第四季度趋稳，RAN市场将整体保持平稳。稳健的经常性现金流及iconectiv业务的出售，为我们在第三季度带来了充裕的现金，为增加股东分红创造了空间。董事会关于分红规模及机制的建议将被纳入第四季度报告，供股东大会审议决策。”
|单位：十亿瑞典克朗
|2025年第三季度
|2024年第三季度
|同比变动
|2025年第二季度
|环比变动
|2025年1月-9月
|2024年1月-9月
|同比变动
|净销售额
|56.239
|61.794
|-9%
|56.132
|0%
|167.396
|174.967
|-4%
|有机销售增长 * [2]
|-
|-
|-2%
|-
|-
|-
|-
|0%
|总收入
|26.777
|28.185
|-5%
|26.649
|0%
|79.963
|76.658
|4%
|毛利率 [2]
|47.6%
|45.6%
|-
|47.5%
|-
|47.8%
|43.8%
|-
|息税前利润（亏损）
|15.151
|5.774
|162%
|6.391
|137%
|27.473
|-3.6
|-
|息税前利润率 [2]
|26.9%
|9.3%
|-
|11.4%
|-
|16.4%
|-2.1%
|-
|息税折旧摊销前利润 [2]
|15.516
|6.203
|150%
|6.763
|129%
|28.931
|13.522
|114%
|息税折旧摊销前利润率 [2]
|27.6%
|10.0%
|-
|12.0%
|-
|17.3%
|7.7%
|-
|净收入（亏损）
|11.300
|3.881
|191%
|4.626
|144%
|20.143
|-4.505
|-
|稀释后每股收益（瑞典克朗）
|3.33
|1.14
|192%
|1.37
|143%
|5.94
|-1.43
|-
|并购前自由现金流 [2]
|6.631
|12.944
|-49%
|2.581
|157%
|11.916
|24.210
|-51%
|期末净现金 [2]
|51.858
|25.534
|103%
|36.040
|44%
|51.858
|25.534
|103%
|调整后的财务指标 [1][2]
|调整后的总收入
|27.048
|28.609
|-5%
|26.959
|0%
|80.702
|77.670
|4%
|调整后的毛利率
|48.1%
|46.3%
|-
|48.0%
|-
|48.2%
|44.4%
|-
|调整后的息税前利润（亏损）
|15.454
|7.327
|111%
|7.047
|119%
|28.713
|-0.259
|-
|调整后的息税前利润率
|27.5%
|11.9%
|-
|12.6%
|-
|17.2%
|-0.1%
|-
|调整后的息税折旧摊销前利润
|15.819
|7.756
|104%
|7.419
|113%
|30.171
|16.908
|78%
|调整后的息税折旧摊销前利润率
|28.1%
|12.6%
|-
|13.2%
|-
|18.0%
|9.7%
|-
* 按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。
[1] 调整后的指标不包括重组费用。
[2] 非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。
