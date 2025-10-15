 Skip navigation

爱立信公布2025年第三季度财报

Press release
Oct 15, 2025 02:05 (GMT +00:00)

战略要点：实现卓越运营，提升财务灵活性

  • 与印度、日本、英国等地的客户达成重要客户协议，业务发展势头强劲。
  • 卓越运营与成本效率措施推动毛利率提高至稳健且可持续的水平。
  • 5G Open RAN就绪产品组合的广度与技术领导地位再次得到Gartner与Omdia认可。

财务亮点：盈利能力进一步提升

  • 有机销售额下降2%，四大市场区域中有三个实现增长。报告销售额为562亿瑞典克朗，受汇率变动影响调整后减少42亿瑞典克朗。
  • 由于汇率不利因素抵消了强劲的运营执行，调整后[1]的总收入减少至270亿瑞典克朗。总收入报告值为268亿瑞典克朗。
  • 得益于网络业务及云软件和服务业务的提升，调整后[1]的毛利率为48.1%（46.3%）。毛利率报告值为47.6%（45.6%）。
  • 调整后[1]的息税折旧摊销前利润（EBITA）为158亿瑞典克朗（78亿瑞典克朗），利润率为28.1%（12.6%），其中包含因iconectiv业务剥离产生的76亿瑞典克朗资本收益。息税折旧摊销前利润报告值为155亿瑞典克朗（62亿瑞典克朗），利润率为27.6%（10.0%）。
  • 净收入为113亿瑞典克朗（39亿瑞典克朗），其中包含资本收益。稀释后每股收益为3.33瑞典克朗（1.14瑞典克朗）。
  • 并购前自由现金流为66亿瑞典克朗。净现金增加至519亿瑞典克朗。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：“得益于过去几年的强劲运营，我们在第三季度的利润率达到了一个新的长期水平。在核心网业务强劲增长的推动下，云软件和服务业务销售额增长了9%*。

我们在技术上的创新与努力仍在稳步推进。我们的5G解决方案在业内的领导地位再次得到了Gartner与Omdia的认可。我们的Open RAN就绪产品组合包含了AI原生、面向未来且与硬件无关的软件架构。该产品组合可与第三方无线产品集成，并且支持爱立信硅芯科技芯片及第三方CPU/GPU。

展望未来，我们预计企业业务有机销售额将在第四季度趋稳，RAN市场将整体保持平稳。稳健的经常性现金流及iconectiv业务的出售，为我们在第三季度带来了充裕的现金，为增加股东分红创造了空间。董事会关于分红规模及机制的建议将被纳入第四季度报告，供股东大会审议决策。”

单位：十亿瑞典克朗 2025年第三季度 2024年第三季度 同比变动 2025年第二季度 环比变动 2025年1月-9月 2024年1月-9月 同比变动
净销售额 56.239  61.794  -9%  56.132  0%  167.396  174.967  -4% 
 有机销售增长 * [2] - - -2%  - - - - 0% 
总收入 26.777  28.185  -5%  26.649  0%  79.963  76.658  4% 
毛利率 [2] 47.6%  45.6%  - 47.5%  - 47.8%  43.8%  -
息税前利润（亏损） 15.151  5.774  162%  6.391  137%  27.473  -3.6  -
息税前利润率 [2] 26.9%  9.3%  - 11.4%  - 16.4%  -2.1%  -
息税折旧摊销前利润 [2] 15.516  6.203  150%  6.763  129%  28.931  13.522  114% 
息税折旧摊销前利润率 [2] 27.6%  10.0%  - 12.0%  - 17.3%  7.7%  -
净收入（亏损） 11.300  3.881  191%  4.626  144%  20.143  -4.505  -
稀释后每股收益（瑞典克朗） 3.33  1.14  192%  1.37  143%  5.94  -1.43  -
并购前自由现金流 [2] 6.631  12.944  -49%  2.581  157%  11.916  24.210  -51% 
期末净现金 [2] 51.858  25.534  103%  36.040  44%  51.858  25.534  103% 
调整后的财务指标 [1][2]
调整后的总收入 27.048  28.609  -5%  26.959  0%  80.702  77.670  4% 
调整后的毛利率 48.1%  46.3%  - 48.0%  - 48.2%  44.4%  -
调整后的息税前利润（亏损） 15.454  7.327  111%  7.047  119%  28.713  -0.259  -
调整后的息税前利润率 27.5%  11.9%  - 12.6%  - 17.2%  -0.1%  -
调整后的息税折旧摊销前利润 15.819  7.756  104%  7.419  113%  30.171  16.908  78% 
调整后的息税折旧摊销前利润率 28.1%  12.6%  - 13.2%  - 18.0%  9.7%  -

* 按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。

[1] 调整后的指标不包括重组费用。

[2] 非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。

 

