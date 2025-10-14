Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2025

Strategiska händelser – operativa förbättringar och ökad finansiell flexibilitet

Starkt kommersiellt momentum med viktiga kundavtal i bland annat Indien, Japan och Storbritannien.

Operativa förbättringar och åtgärder för kostnadseffektisering lyfte bruttomarginalerna till stark, hållbar nivå.

Bredden i den Open RAN-förberedda 5G-portföljen och teknikledarskapet bekräftades åter av Gartner och Omdia.

Finansiell sammanfattning – ytterligare ökad lönsamhet

Organisk försäljning minskade med -2%, med tillväxt inom tre av fyra marknadsområden. Rapporterad försäljning var SEK 56,2 (61,8) miljarder med en valutakurspåverkan på SEK -4,2 miljarder.

Justerat[1] bruttoresultat minskade till SEK 27,0 (28,6) miljarder, då motvind från valutakurser motverkade den starka operativa implementeringen av strategin. Rapporterat bruttoresultat var SEK 26,8 (28,2) miljarder.

Justerad[1] bruttomarginal var 48,1% (46,3%) drivet av förbättringar inom Networks och Cloud Software and Services. Rapporterad bruttomarginal var 47,6% (45,6%).

Justerad[1] EBITA var SEK 15,8 (7,8) miljarder, med en marginal på 28,1% (12,6%), inklusive en realisationsvinst från avyttringen av iconectiv på SEK 7,6 miljarder. Rapporterad EBITA var SEK 15,5 (6,2) miljarder, med en marginal på 27,6% (10,0%).

Periodens resultat var SEK 11,3 (3,9) miljarder inklusive positiv påverkan från realisationsvinsten. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,33 (1,14).

Fritt kassaflöde före M&A var SEK 6,6 (12,9) miljarder. Nettokassan ökade till SEK 51,9 miljarder.

Börje Ekholm, koncernchef och VD, sade: “Under tredje kvartalet nådde marginalerna upp till en ny långsiktigt hållbar nivå efter starka operativa förbättringar de senaste åren. Försäljningen inom Cloud Software and Services ökade med 9%*, driven av stark tillväxt inom kärnnät.

Våra stabila framsteg inom tekniksatsningar fortsätter. Gartner och Modia har åter bekräftat att våra 5G-lösningar är branschledande. Vår Open RAN-förberedda portfölj innefattar en AI-baserad, framtidssäkrad, hårdvaruoberoende mjukvaruarkitektur. Portföljen kan integreras med radiosystem från tredje part och stöder Ericssons silikon samt CPU:er och GPU:er från tredje part.

Framöver förväntar vi oss att den organiska försäljningen inom Enterprise stabiliseras under fjärde kvartalet, och att RAN-marknaden förblir i stort sett stabil. Stabilt kontinuerligt kassaflöde och försäljningen av iconectiv bidrog till en stark nettokassa för tredje kvartalet, vilket lämnar utrymme för ökad återföring till aktieägarna. Styrelsens rekommendation avseende skalan och formen för återföringen kommer att ingå i rapporten för fjärde kvartalet för beslut av årsstämman.”

SEK miljarder Kv 3

2025 Kv 3

2024 Förändring

årsvis Kv 2

2025 Förändring

kvartalsvis Jan-sep

2025 Jan-sep

2024 Förändring

årsvis Nettoomsättning 56,239 61,794 -9% 56,132 0% 167,396 174,967 -4% Organisk försäljningstillväxt * [2] - - -2% - - - - 0% Bruttoresultat 26,777 28,185 -5% 26,649 0% 79,963 76,658 4% Bruttomarginal [2] 47,6% 45,6% - 47,5% - 47,8% 43,8% - EBIT (förlust) 15,151 5,774 162% 6,391 137% 27,473 -3,6 - EBIT-marginal [2] 26,9% 9,3% - 11,4% - 16,4% -2,1% - EBITA [2] 15,516 6,203 150% 6,763 129% 28,931 13,522 114% EBITA-marginal [2] 27,6% 10,0% - 12,0% - 17,3% 7,7% - Periodens resultat 11,300 3,881 191% 4,626 144% 20,143 -4,505 - Vinst per aktie efter utspädning, SEK 3,33 1,14 192% 1,37 143% 5,94 -1,43 - Fritt kassaflöde före M&A [2] 6,631 12,944 -49% 2,581 157% 11,916 24,210 -51% Nettokassa vid periodens slut [2] 51,858 25,534 103% 36,040 44% 51,858 25,534 103% Justerade finansiella mått [1][2] Justerat bruttoresultat 27,048 28,609 -5% 26,959 0% 80,702 77,670 4% Justerad bruttomarginal 48,1% 46,3% - 48,0% - 48,2% 44,4% - Justerad EBIT 15,454 7,327 111% 7,047 119% 28,713 -0,259 - Justerad EBIT-marginal 27,5% 11,9% - 12,6% - 17,2% -0,1% - Justerad EBITA 15,819 7,756 104% 7,419 113% 30,171 16,908 78% Justerad EBITA-marginal 28,1% 12,6% - 13,2% - 18,0% 9,7% -

* Försäljning justerad för påverkan från förvärv och avyttringar samt valutakurseffekter

[1] Justerade mått innefattar inte omstruktureringskostnader.

[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

Vd och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Lars Sandström kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST.

Anslut till videokonferensen här, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, använd denna länk.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Daniel Morris, chef Investerarrelationer

Telefon: +44 7386657217

E-post: investor.relations@ericsson.com

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör

Telefon: +46 730 95 65 39

E-post: media.relations@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer

Telefon: +46 72 593 27 78

E-post: lena.haggblom@ericsson.com

Alan Ganson, Investerarrelationer

Telefon: +46 70 267 27 30

E-post: alan.ganson@ericsson.com

Media

Ralf Bagner, presschef

Telefon: +46 76 128 47 89

E-post: ralf.bagner@ericsson.com

Media relations

Telefon: +46 10-719 69 92

E-post: media.relations@ericsson.com

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2025 kl. 07:00 CEST.