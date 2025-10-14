Ericsson rapporterar tredje kvartalet 2025

Strategiska händelser – operativa förbättringar och ökad finansiell flexibilitet
-
Starkt kommersiellt momentum med viktiga kundavtal i bland annat Indien, Japan och Storbritannien.
-
Operativa förbättringar och åtgärder för kostnadseffektisering lyfte bruttomarginalerna till stark, hållbar nivå.
-
Bredden i den Open RAN-förberedda 5G-portföljen och teknikledarskapet bekräftades åter av Gartner och Omdia.
Finansiell sammanfattning – ytterligare ökad lönsamhet
-
Organisk försäljning minskade med -2%, med tillväxt inom tre av fyra marknadsområden. Rapporterad försäljning var SEK 56,2 (61,8) miljarder med en valutakurspåverkan på SEK -4,2 miljarder.
-
Justerat[1] bruttoresultat minskade till SEK 27,0 (28,6) miljarder, då motvind från valutakurser motverkade den starka operativa implementeringen av strategin. Rapporterat bruttoresultat var SEK 26,8 (28,2) miljarder.
-
Justerad[1] bruttomarginal var 48,1% (46,3%) drivet av förbättringar inom Networks och Cloud Software and Services. Rapporterad bruttomarginal var 47,6% (45,6%).
-
Justerad[1] EBITA var SEK 15,8 (7,8) miljarder, med en marginal på 28,1% (12,6%), inklusive en realisationsvinst från avyttringen av iconectiv på SEK 7,6 miljarder. Rapporterad EBITA var SEK 15,5 (6,2) miljarder, med en marginal på 27,6% (10,0%).
-
Periodens resultat var SEK 11,3 (3,9) miljarder inklusive positiv påverkan från realisationsvinsten. Vinst per aktie efter utspädning var SEK 3,33 (1,14).
-
Fritt kassaflöde före M&A var SEK 6,6 (12,9) miljarder. Nettokassan ökade till SEK 51,9 miljarder.
Börje Ekholm, koncernchef och VD, sade: “Under tredje kvartalet nådde marginalerna upp till en ny långsiktigt hållbar nivå efter starka operativa förbättringar de senaste åren. Försäljningen inom Cloud Software and Services ökade med 9%*, driven av stark tillväxt inom kärnnät.
Våra stabila framsteg inom tekniksatsningar fortsätter. Gartner och Modia har åter bekräftat att våra 5G-lösningar är branschledande. Vår Open RAN-förberedda portfölj innefattar en AI-baserad, framtidssäkrad, hårdvaruoberoende mjukvaruarkitektur. Portföljen kan integreras med radiosystem från tredje part och stöder Ericssons silikon samt CPU:er och GPU:er från tredje part.
Framöver förväntar vi oss att den organiska försäljningen inom Enterprise stabiliseras under fjärde kvartalet, och att RAN-marknaden förblir i stort sett stabil. Stabilt kontinuerligt kassaflöde och försäljningen av iconectiv bidrog till en stark nettokassa för tredje kvartalet, vilket lämnar utrymme för ökad återföring till aktieägarna. Styrelsens rekommendation avseende skalan och formen för återföringen kommer att ingå i rapporten för fjärde kvartalet för beslut av årsstämman.”
|SEK miljarder
|Kv 3
2025
|Kv 3
2024
|Förändring
årsvis
|Kv 2
2025
|Förändring
kvartalsvis
|Jan-sep
2025
|Jan-sep
2024
|Förändring
årsvis
|Nettoomsättning
|56,239
|61,794
|-9%
|56,132
|0%
|167,396
|174,967
|-4%
|Organisk försäljningstillväxt * [2]
|-
|-
|-2%
|-
|-
|-
|-
|0%
|Bruttoresultat
|26,777
|28,185
|-5%
|26,649
|0%
|79,963
|76,658
|4%
|Bruttomarginal [2]
|47,6%
|45,6%
|-
|47,5%
|-
|47,8%
|43,8%
|-
|EBIT (förlust)
|15,151
|5,774
|162%
|6,391
|137%
|27,473
|-3,6
|-
|EBIT-marginal [2]
|26,9%
|9,3%
|-
|11,4%
|-
|16,4%
|-2,1%
|-
|EBITA [2]
|15,516
|6,203
|150%
|6,763
|129%
|28,931
|13,522
|114%
|EBITA-marginal [2]
|27,6%
|10,0%
|-
|12,0%
|-
|17,3%
|7,7%
|-
|Periodens resultat
|11,300
|3,881
|191%
|4,626
|144%
|20,143
|-4,505
|-
|Vinst per aktie efter utspädning, SEK
|3,33
|1,14
|192%
|1,37
|143%
|5,94
|-1,43
|-
|Fritt kassaflöde före M&A [2]
|6,631
|12,944
|-49%
|2,581
|157%
|11,916
|24,210
|-51%
|Nettokassa vid periodens slut [2]
|51,858
|25,534
|103%
|36,040
|44%
|51,858
|25,534
|103%
|Justerade finansiella mått [1][2]
|Justerat bruttoresultat
|27,048
|28,609
|-5%
|26,959
|0%
|80,702
|77,670
|4%
|Justerad bruttomarginal
|48,1%
|46,3%
|-
|48,0%
|-
|48,2%
|44,4%
|-
|Justerad EBIT
|15,454
|7,327
|111%
|7,047
|119%
|28,713
|-0,259
|-
|Justerad EBIT-marginal
|27,5%
|11,9%
|-
|12,6%
|-
|17,2%
|-0,1%
|-
|Justerad EBITA
|15,819
|7,756
|104%
|7,419
|113%
|30,171
|16,908
|78%
|Justerad EBITA-marginal
|28,1%
|12,6%
|-
|13,2%
|-
|18,0%
|9,7%
|-
* Försäljning justerad för påverkan från förvärv och avyttringar samt valutakurseffekter
[1] Justerade mått innefattar inte omstruktureringskostnader.
[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.
