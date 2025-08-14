爱立信为SailGP国际帆船大奖赛英国站多个站点提供无缝5G专网与公网连接

近期，爱立信为7月19日至20日在朴茨茅斯举行的阿联酋航空英国帆船大奖赛提供了无缝的5G连接，覆盖了帆船大奖赛赛场以及运营中心，实现了跨多个场地的先进通信与数据传输。此次部署的爱立信5G专网，实现了对赛事场地及十二艘最高航速可达100公里的F50双体船的连接。

每艘F50都配备了爱立信Cradlepoint边缘路由器，不仅可连接至赛事现场部署的5G专网，还可通过英国电信（BT）提供的公共5G独立组网（SA）网络中的专属切片，获取额外的容量。这些路由器在每个比赛日处理超过530亿个数据点，实时传输物联网数据、视频流和关键通信。这种连接能力支持SailGP裁判通过实时摄像头画面判定比赛规则执行情况，并为12支国家队提供对手的位置、战术与策略洞察信息。

爱立信的5G专网覆盖了赛事运营和活动场地，包括距离赛事现场约30公里的技术中心，可提供安全、移动和低时延的连接。爱立信与BT联合测试的高频无线设备可实现多千兆级传输能力，旨在为观众互动区提供沉浸式增强现实360度视频体验，让观众仿佛置身于F50双体帆船上，尽享竞速激情。

此外，BT与爱立信合作，为SailGP量身定制并部署了两个专用网络切片。通过网络切片技术，BT优先保障了SailGP的商品销售店、赛事拍摄摄像头、船只连接、媒体与摄影师近乎即时的上传需求。由EE（英国最佳且最可靠的移动网络）支持的BT公共5G网络切片，与爱立信的5G专网相辅相成，可确保在比赛过程中实现可靠、高性能的连接，为分秒必争的决策提供有力支撑。

同时，爱立信、BT还与索尼携手合作，利用5G作为连接层，支持广播级视频，以满足对延迟敏感的视频编码器所需的低时延和高带宽要求。

爱立信企业无线解决方案部、企业5G负责人Manish Tiwari表示：“SailGP 正在不断突破性能极限，而爱立信则通过超可靠、低时延的5G网络连接F50双体船，助力其实时水上决策。结合BT基于5G网络切片的赛事转播支持，这一合作充分展示了5G在极端环境下革新现场体育体验的巨大潜力。”

爱立信BT关键客户经理Mark Seguna表示：“作为BT和SailGP值得信赖的合作伙伴，我们见证了5G技术如何成为像朴茨茅斯这类体育赛事的关键推动力。如今，为赛事组织方、商户、粉丝和媒体等对性能有极高要求的群体提供多元体验的潜力已经成为现实，而本次赛事正突显了5G在关键时刻实现协同的价值。”