愛立信全球AR與XR使用者調查∶消費者願意為行動AR裝置額外支付20%

全球5G用戶的行動數據使用量持續增加，5G平均數據使用量約為4G用戶的二至三倍。同時，與前幾年相比，5G用戶還投入更多的時間使用AR應用程式。根據愛立信消費者行為研究室調查，在全球5G使用者中，過去三年每天使用AR應用程式的用戶比例，從2021年的17%，增加到2023年的38%，而台灣5G用戶的AR使用程度高於全球平均，2023年平均每日使用AR應用程式的時間，比起2021年增加了45分鐘，可見AR相關應用日益受到全球5G使用者的青睞。

為了深度洞察相關應用的發展前景，愛立信針對擴增實境（AR）技術的早期使用者進行了調查，以了解消費者對於AR應用的期待。受訪者預測在未來五年內，將擴增實境AR裝置（如AR眼鏡等）與下一代智慧型手機結合使用的消費者數量將增加一倍。對此，愛立信消費者行為研究室（Ericsson ConsumerLab）近期發佈，概述了消費者對於AR/ XR應用的未來展望。

這份報告旨在瞭解延展實境（XR）領域在發展過程中的消費者期望與可能的發展阻礙，調查範圍涵蓋了全球10000名AR/ XR應用的早期使用者，代表全球約2.8億消費者的看法。研究結果發現，早期使用者對延展實境功能的興趣迅速增長，而影響大眾市場採用XR的因素包括技術、社會、設計和隱私方面的挑戰。

愛立信消費者行為研究室自2017年以來持續研究消費者對XR領域的期望，這份最新報告除了探討當前消費者對XR的採用情況，也涵蓋消費者對未來五年期間擴增實境體驗和裝置發展的期望。報告主要發現：

在未來五年，結合使用智慧型手機和AR裝置的消費者將增加一倍。

消費者渴望擁有能夠隨身攜帶的AR裝置，並願意為便攜性額外支付20%的費用。

隨著AR技術在適應地理空間環境方面的提升，XR體驗的範圍將變得更加多樣化，且對5G的需求也將更高。

問題為主要考量，並阻礙了XR裝置的採用。

研究結果也指出，AR市場的發展需要參與該生態系統的多方共同努力，推動技術發展並讓消費者採納使用。生態系統內部的合作對於充分發揮AR技術的潛力至關重要，合作的重點在於改善連網功能、確保裝置之間的無縫轉換、提高應用和內容的相關性、解決隱私問題以及促成社會對AR和MR裝置的接納意願程度。除此之外，調查報告也發現，有61%的受訪消費者表示，如果AR和MR（混合實境）裝置的外觀不具有吸引力，消費者就不會在公共場合佩戴。愛立信消費者行為研究室負責人Jasmeet Singh Sethi表示：「我們的報告獨家洞悉了未來五年消費者AR應用案例的演變，概述了三個可能的過渡階段。我們預期與5G智慧型手機相連並採用AI技術的AR眼鏡，成為承上啟下的發展關鍵，推動更大範圍的技術採用並帶來更加先進的應用，為未來發展出全沉浸式AR奠下基礎。」

台灣愛立信總經理周大企則表示：「我們觀察到，台灣消費者在觀看高畫質與進階影音方面的需求高於全球平均。例如，過去三年台灣用戶觀看360度影片的時間每天增加了35分鐘，觀看多視角串流影音的時間也增加了15分鐘，而普通解析度串流影片的觀看時間則減少了60分鐘。與一般影音串流相比，具有互動功能等增強型影音格式的數據使用量可增加五倍之多，這代表消費者對於5G網路性能的要求也會隨之提高，對電信商而言，差異化的行動網路服務將是致勝關鍵。我們相信，伴隨未來AR體驗更加多樣化，5G技術能為推進台灣邁向下一階段XR應用創新提供助力。」

研究方法

此次研究透過在十個市場進行深度訪談和線上調查採集研究資料，包括英國、德國、瑞典、日本、中國大陸、韓國、阿拉伯聯合大公國、美國、巴西和澳大利亞。

愛立信消費者行為研究室分別在2023年4月至6月期間進行了22次深度訪談；並在2023年7月至8月期間，對上述10個市場進行了線上調查。

調查樣本包括10000名15至69歲的早期使用者，每個市場各1000名，這些使用者至少每隔一周使用一次智慧型手機的AR應用程式和、或虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）/混合實境（MR）的頭戴式裝置與眼鏡，或者計畫在未來五年內這樣做。樣本代表了被調查市場中的2.8億早期使用者。

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名詞解釋

延展實境（XR）是一個概括性術語，涵蓋虛擬實境（VR）、混合實境（MR）和擴增實境（AR）等沉浸式科技。

VR：使用者完全沉浸在類比數位環境或現實的數位複製環境中。

MR：混合虛擬和真實環境

AR：數位訊息疊加在透過裝置查看的現實影像上，為MR的一種變體。

來源：5G makes mobile XR experiences possible anywhere