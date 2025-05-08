由於在室內場所佈建5G的複雜性相對較高，行動用戶可能會無法持續享受優質的5G服務，導致使用體驗受到影響。愛立信日前與台灣電信商在具高度人流的「台北車站地下街」Y21-Y28區完成階段性室內5G網路驗證測試，搭配愛立信5G Radio Dot 系統（Radio Dot System），進一步提升地下街內的網路效能，有望提高5G行動用戶的室內使用體驗。

愛立信Radio Dot系統能夠在室內環境中提升5G容量和覆蓋，目前全球已有超過70個國家的125間電信業者，在辦公室、商場、飯店、機場和體育場等場域部署此系統。該系統提供快速且具彈性的室內5G佈建方式，可同時支援台灣電信商所使用的3.5GHz頻譜，並配備4x4 MIMO技術。在本次台北車站地下街進行的驗證測試中，成功測試出超過1 Gbps的下行峰值數據速率，有助更多用戶於地下街享受到更快的下載速度，以及更流暢的網路使用體驗。

愛立信Radio Dot系統的關鍵特點在其能源效率優勢，與傳統的室內主動分佈天線系統（Active Distributed Antenna System, A-DAS）方案相比，Radio Dot系統可節省能源功耗達45%以上，讓電信商透過愛立信的創新通訊解決方案，實現環境永續與節能。此外，透過共構通訊系統讓台灣電信商共享無線射頻設備，進而降低室內5G的總佈建成本；同時，Radio Dot系統可簡化電信商的網路管理流程，讓電信商透過內部網管系統直接進行監控，而無需依賴外部獨立的網路管理系統，大幅度簡化維運流程。

台灣愛立信總經理周大企表示：「根據《愛立信行動趨勢報告》統計顯示，有80%的行動數據流量發生在室內，加上在室內場域佈建網路覆蓋的複雜性，此次愛立信於台北車站地下街進行的效能驗證成功經驗，未來能夠在台灣重要室內場域，如機場、火車站、捷運站、百貨公司等，為行動用戶提供更優質的5G服務及體驗。愛立信將與台灣電信商共同合作，持續創新，以提升台灣室內場域中的5G用戶體驗。」