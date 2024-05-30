وقعت إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: إريك) مذكرة تفاهم مع فودافون لاستكشاف فرص التعاون في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في سلطنة عُمان حول المبادرات التعليمية الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتماشى الجهود المشتركة بين الشركتان مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية عُمان 2040.

وستركز الاتفاقية على الاستفادة من برنامج إريكسون”Connect To Learn “ لتعزيز تنمية المهارات الرقمية، بما في ذلك البرامج المصممة لتطوير واستقطاب الشباب والمواهب العُمانية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما ستبحث الشركتان في المجالات المختلفة التي يُمكّن للشباب العُماني الاستفادة من مبادرات وتجارب تعليمية عالمية مختلفة، مثل "Ericsson Educate "، من خلال برامج إريكسون التعليمية الواسعة.

وقال فهد البوسعيدي، رئيس شؤون الشركة في فودافون عُمان:” تلتزم فودافون بتسخير التقنيات والممارسات المستدامة للمساهمة بشكل إيجابي في النسيج البيئي والاجتماعي والاقتصادي في عُمان. سيكون لشراكتنا مع إريكسون تأثير نافع وكبير من خلال تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة والتي ستساهم بتسريع التحول الرقمي في السلطنة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.“

بدوره، قال عبد الله البلوشي، المدير العام لإريكسون عُمان :” نعمل في إريكسون على تمكين عالم ذكي ومستدام ومتصل يكون فيه التعليم متاحاً للجميع. ترتكز شراكتنا مع فودافون عُمان على التزامنا المشترك بتعزيز وصقل المواهب التقنية المحلية، وتعزيز قدرة الجيل الجديد التنافسية والتوظيفية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع التطور. وسنعمل معًا على توفير المحتوى التعليمي المناسب لبناء قوى عاملة مستقبلية رقمية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.“

هذا ومنذ انطلاق أعمالها في سلطنة عُمان في 2021، تمتعت إريكسون بتعاون ناجح مع فودافون عُمان كمزود لشبكتها الأساسية. وتسعى الشركتان معًا لبناء شبكة جيل خامس متطورة، وتعزيز شبكة فودافون اللاسلكية (RAN)، بالإضافة إلى تطوير البنية الاساسية السحابية للجيل الخامس والبنية الأساسية للخدمات الدقيقة.