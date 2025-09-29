أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. وتأتي مشاركة إريكسون في نسخة هذا العام من المعرض تحت شعار "انطلق نحو المستقبل".

وستقوم إريكسون خلال مشاركتها في هذه الدورة من معرض جيتكس جلوبال بتقديم لمحة تستشرف فيها كيف يشكل الاتصال المتمايز، والأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والشبكات ذات الأهمية الحرجة مستقبل التطبيقات الاستهلاكية والصناعية على حدٍ سواء. وسيتمكن زوار جناح إريكسون من مشاهدة عروضٍ توضيحيةٍ مختارة بعنايةٍ توضح إمكانيات الاتصال والأتمتة المتقدمة، مع إتاحة مساحةٍ لاستكشاف المزيد خلال المعرض.

وستُقدم العروض لمحةً عن كيفية تقديم الشبكات أداءً متوقعًا، وكيف يُمكن للذكاء الاصطناعي قيادة عمليات مستقلة على نطاق واسع، وكيف يُتيح الاتصال ذو المهام الحرجة مستويات جديدة من المرونة والموثوقية للشركات والمجتمعات. وتُسلط هذه التجارب الضوء على دور إريكسون المميز كشريك تكنولوجيا موثوق لبناء شبكات جاهزة للمستقبل.

وفي إطار مشاركتها في معرض جيتكس هذا العام، تستضيف إريكسون فعالية Tech Insights، وهي سلسلة من المقابلات الحصرية مع قادة الصناعة وشركاء إريكسون تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون.

هذا وتشير تقديرات نسخة شهر يونيو 2025 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون، أن شبكة الجيل الخامس ستهيمن على السوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، حيث ستمثل ما يقرب من 90% من إجمالي قاعدة اشتراكات الهاتف المحمول، مع توقعات بأن يتم تسجيل أكثر من 86 مليون اشتراك. وسيكون هذا النمو القوي مدفوعاً بخدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) وتبني شبكات الجيل الخامس المستقلة المتقدمة. ويعكس هذا المسار التطور المستمر لمزودي الخدمات للتحول إلى شركات خدمات رقمية، مدعومين بريادة إريكسون في مجال التكنولوجيا.

ويوفر معرض جيتكس العالمي لشركة إريكسون منصةً قيّمةً تتيح لها التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، ورواد الصناعة، ومبتكري التكنولوجيا، واستعراض أحدث مساهماتها في الاقتصاد الرقمي.

يقع جناح إريكسون في القاعة 21، الجناح H21-D10. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: إريكسون في معرض جيتكس جلوبال 2025 .