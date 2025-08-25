اختتمت مجموعة e& العالمية للتكنولوجيا، وشركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك: ERIC) فعاليات النسخة الأولى من برنامج "Excelerate&"، الذي استمر على مدى عام كامل، واستهدف نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة في قطاع الاتصالات.

وجاء ختام البرنامج بتنظيم زيارة تعليمية إلى المقر الرئيسي لشركة إريكسون في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث شارك المتدربون في ورش عمل تفاعلية وتبادلوا الخبرات مع نخبة من الخبراء ورواد الصناعة، كما اطلعوا عن كثب على أحدث الابتكارات في مركز تجربة إريكسون (Ericsson Experience Center).

وأُطلق البرنامج في عام 2024 بهدف تطوير كفاءات تقنية متقدمة ومهارات تجارية قوية لدى الشباب الإماراتي، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والتعرّف على أفضل الممارسات العالمية. ويُعد برنامج Excelerate& خطوة محورية نحو إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين في قطاع الاتصالات.

وتضمّن البرنامج سلسلة من الأنشطة وورش العمل الشهرية، التي تناولت موضوعات متقدمة مثل بنية شبكات الجيل الخامس، وشبكات البيانات، والحوسبة السحابية، وواجهات برمجة التطبيقات في الاتصالات. واختُتم البرنامج بورشة عمل ميدانية في السويد، حيث أُتيحت للمشاركين فرصة التفاعل مع باحثين ومسؤولين ومصممين في مركز تجربة إريكسون، إضافة إلى حضور عروض مباشرة لأحدث التقنيات في مجال الاتصالات.

يعكس برنامج Excelerate&التزام e& بالمساهمة في رسم ملامح المستقبل الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم وتمكين نخبة من الكفاءات الوطنية الواعدة. وخلال زيارتهم التفاعلية إلى مقر إريكسون في ستوكهولم، اطّلع المشاركون على أحدث الابتكارات في مجالات الشبكات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، مما أتاح لهم فهماً معمّقاً للتوجهات العالمية في قطاع الاتصالات. لا تقتصر هذه المبادرة على صقل مهاراتهم التقنية والقيادية فحسب، بل تلهمهم أيضاً لدفع رؤية مئوية الإمارات 2071، وتعزيز جيل من قادة الاتصالات المستعدين للابتكار وربط المجتمعات على مستوى العالم."

وتُعد الشراكة طويلة الأمد بين e& وإريكسون، حجر الأساس في إطلاق هذا البرنامج النوعي، الذي يركّز على صقل مهارات الشباب الإماراتي في مجالات استراتيجية مثل شبكات الجيل الخامس، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية. وتواصل إريكسون التزامها بدعم الكفاءات الوطنية من خلال مبادرات التدريب، والإرشاد، والتطوير المهني، لقيادة المستقبل الرقمي.