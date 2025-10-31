دبي، الإمارات العربية المتحدة، ..... أكتوبر 2025: وقّعت شركة "إنفرا إكس"، التابعة لـ "ديوا الرقمية" الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة "إريكسون" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC) مذكرة تفاهم خلال فعاليات "جيتكس غلوبال 2025"، بهدف تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع المرافق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعزز هذه المذكرة استراتيجية "إنفرا إكس" الرامية إلى بناء منظومة مرافق ذكية ومتصلة في الدولة، من خلال تطوير حلول قائمة على إنترنت الأشياء والأتمتة، وتبادل الخبرات التقنية، وتقديم حلول رقمية متطورة تُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية الحالية وتمهّد لابتكارات مستقبلية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وتوفر "إنفرا إكس" خدمات رقمية متقدمة وبنية تحتية اتصالية تدعم عمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وفق أعلى معايير الموثوقية. وتمكّن الشركة من خلال رخصتها الخاصة بإنترنت الأشياء من تطوير وتسويق شبكات وخدمات إنترنت الأشياء في دولة الإمارات، بما يخدم مسيرة التحول الرقمي للهيئة والجهات والمؤسسات الأخرى. كما تساهم "إريكسون" بخبرتها العالمية في مجالات تحديث الشبكات، والأتمتة، والاتصال الحيوي لمهام البنية التحتية الحيوية، ضمن شراكة تركز على النمو والابتكار.

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إنفرا إكس": "تشكل هذه الشراكات دعامة محورية لتسريع التحول الرقمي في قطاع المرافق بدبي. ومن خلال توحيد قوة البنية التحتية المتطورة لشبكة «إنفرا إكس» مع الابتكارات التقنية الرائدة لشركة «إريكسون»، نخطو بثبات نحو بناء منظومة ذكية وآمنة ومستدامة تُعزز مسيرة دبي نحو التحول الرقمي الشامل."

وقالت بيترا شيرين، رئيسة "إريكسون" في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعكس مذكرة التفاهم مع "إنفرا إكس" التزامنا بتعزيز التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لدعم مبادرات التحوّل الرقمي التي تحقق قيمة مستدامة للمجتمع. ومن خلال تطوير حالات استخدام مخصصة لقطاع المرافق وتبادل الخبرات والمعارف العالمية، نسعى إلى إبراز الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تمكين التحول نحو مرافق أكثر ذكاءً واستدامة."

وتُبنى هذه المذكرة على التعاون القائم بين "إريكسون" و"إنفرا إكس" لدعم رقمنة عمليات المرافق، وتشكل أساساً لتوسيع مجالات التعاون المستقبلي في القطاع، وفتح آفاق جديدة للابتكار والنمو القابل للتوسع.