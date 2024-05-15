Ericsson (NASDAQ: ERIC), tüketicilerin Sabit Kablosuz Erişim (FWA) algılarına ilişkin araştırma sonuçlarını ortaya koyan en son ConsumerLab Raporu’nu yayınladı.

Türkiye dahil 19 ülkeyi kapsayan ve 1,2 milyar bireyin yaşadığı 370 milyon haneyi temsil eden Ericsson ConsumerLab araştırmasının bulguları, bir bağlantı seçeneği olarak Sabit Kablosuz Erişim (FWA) ile ilgili gelişen tüketici seçimleri ve algıları hakkında çeşitli ve kapsamlı bir bakış açısı sunuyor.

Araştırma, servis sağlayıcılara Sabit Kablosuz Erişim büyümesini yakalamak için hanelerin ihtiyaç duydukları farklı bağlantı çözümleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca, FWA'nın etkili bir şekilde uygulanması için farklı konumlandırma stratejileri öneriyor.

Araştırma, Türkiye'de 100'ü aktif olarak Sabit Kablosuz Erişim kullanıcısı olmak üzere, 1.000 hane temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket, yapılan hanelerde yaşayan toplam 50 milyonluk bir nüfusu temsil ediyor.

Türkiye'deki bulgular, bir eğilim değişikliği olduğunu ve FWA’in internet erişimi için birincil tercih haline geldiğini belirtiyor. 10 haneden 8'i FWA’yi daha önce kullandıkları bağlantı hizmetinin yerine tercih ediyor. Bu bağlantı hizmetinin getirdiği gelişmiş yetenekler, iyi ve güvenilir bir internet bağlantısı sağladığı görüşünü de desteklemektedir. Bu sayede haneler daha iyi bir internet bağlantısının keyfini çıkarabilirler. Ayrıca, araştırmada FWA’in şebeke perfomansı açısından fiberle aynı düzeyde olduğu belirtilmektedir.

Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Türkiye Başkanı Işıl Yalçın şunları söyledi: "Son Ericsson ConsumerLab Raporu, Türkiye'deki 12 milyon hanedeki kullanıcıların durumunu temsil ediyor. Sabit Kablosuz Erişimin (FWA) uygun maliyetli, esnek, kolay kurulan ve hızlı bağlantı sağlayan özellikleri ile öne çıkmaktadır. Nitekim bu güncel raporun bulguları, Türkiye’de hanelerin yüksek hızlı genişbant ve kolaylık açısından FWA’i tercih ettiğini doğruluyor.”

ConsumerLab Başkanı Jasmeet Singh Sethi ise şunları söyledi: “Raporda her 2 haneden 1’i FWA’e ilgi duyduğunu belirtiliyor. Rapor, FWA pazarının yüksek büyüme potansiyelini araştırıyor ve Amerika Birleşik Devletleri pazarının ötesinde bile FWA’i seçen hanelerin önceki geniş bant bağlantılarına ihtiyaç duymadıklarını gösteriyor.”

Ericsson ConsumerLab raporunun hane halkı görüşüne dair detayları incelemek için linki ziyaret edebilirsiniz.