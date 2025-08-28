Ericsson (NASDAQ: ERIC), 1-4 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan IEEE Uluslararası Kişisel, Kapalı Alan ve Mobil Radyo İletişimi Sempozyumu (PIMRC) 2025'e katılıyor. Ericsson, 6G alanında geliştirdiği yenilikleri, uluslararası standartlara olan katkılarını ve Türkiye’deki ArGe uzmanlarının Ericsson’un küresel araştırma liderleriyle bebraber geliştirdikleri teknolojileri sergileyecek.

IEEE PIMRC 2025'te Ericsson, 6G araştırmalarını, radyo erişim ağı (RAN) operasyonlarında Yapay Zeka çözümlerini ve benzeri bir çok son teknoloji gelişmelerini sergileyecek. Ericsson’un standında, bu yeniliklerin gelecekteki iletişim ağlarını nasıl şekillendirdiğini ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü nasıl desteklediğini ortaya koyan interaktif gösterimler yer alacak. Ayrıca bu gösterimler, bağlantılı bir gelecek için sürdürülebilir büyümeyi nasıl teşvik ettiğini de anlatacak.

Ericsson'dan uzmanlar, etkinliğe katılarak sektör ve iş ortakları ile etkileşimde olacak, dünya genelinde ve Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemine katkıda bulunmak için görüş alışverişinde bulunacaklar. Ericsson Araştırma’dan (Research) sorumlu Başkan Yardımcısı Magnus Frodigh “6G Araştırmalarının mevcut durumu, Standardizasyon ve 6G Advanced için araştırma ihtiyaçları” başlıklı açılış konuşmasını panel katılımı öncesinde yapacak. Teknolojiden sorumlu Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Zoran Lazarevic ise “Yüksek Performanslı Açık Programlanabilir Ağlar” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul şunları söylüyor: "IEEE PIMRC 2025, bizim için en son yeniliklerimizi sergilemek, ortaklarımız ve müşterilerimizle bağlantı kurmak ve teknolojilerimizin sektördeki potansiyelini göstermek için ideal bir platform. 6G araştırmaları ve Yapay Zeka gelişimine odaklanmamız, Türkiye'nin dijital dönüşümünü ve sektörün büyümesini destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Ülkemizdeki ArGe yetkinliğimiz sayesinde bu önemli gelişmelere katkıda bulunduğumuz, iş ortaklarımızla birlikte toplumumuzu güçlendiren ve sürdürülebilirliği destekleyen daha akıllı, bağlantılı ağlar kurabildiğimiz için gururluyuz.”

Bu etkinlikte Ericsson, endüstri ve araştırma alanındaki güçlü yönlerini sergileyerek, Türkiye ofisinde bulunan tüm araştırmacıların katkılarını öne çıkaracak. Aynı zamanda Ericsson’un küresel vizyonunu ve ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek teknolojileri sergileyecek.

Ericsson Araştırma’dan (Research) sorumlu Başkan Yardımcısı Magnus Frodigh şunları söylüyor: “İlk ticari 6G çözümlerinin 2030 yılına kadar piyasaya sürülmesi beklenirken, Ericsson şimdiden standardizasyon çalışmalarını ilerletiyor ve 5G'nin güçlü yönlerine odaklanarak sorunsuz bir geçiş sağlamak için gelecekteki teknolojileri hazırlıyor. Endüstrinin 6G için ortak bir vizyon üzerinde erken aşamada uzlaşması, aynı zamanda bu yeni yeteneklerin gerçek ve ölçülebilir fayda sunması çok önemli. Ericsson'un devam eden araştırmaları ve sektör işbirlikleri, teknolojiyi geliştirmeye devam edecek ve geleceğin 6G mimarisine sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayacak."

Ericsson, yerel olarak geliştirilen teknolojileri küresel ekosisteme entegre etmeye ve Türkiye'nin hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında konumunu güçlendirmeye kararlı.