爱立信消费者实验室：2030年代十大热门消费者趋势 — AI赋能的未来

近日，据爱立信对AI技术早期采用者的调查显示，由克隆朋友主演的电影、个人未来模拟、私人数字助理以及AI驱动的美容手术，都是AI有望在2030年代影响我们日常生活的方式。

爱立信消费者实验室（Ericsson ConsumerLab）的最新研究报告《2030年代十大热门消费者趋势——AI赋能的未来》收集了来自全球13座城市6500名早期采用者对于2030年代AI场景的反馈。

受访者认为，在2030年代，将有约80%的消费者可能会使用AI模拟做出改变生活的决定，比如购买房屋或股票、根据健康模拟改变生活方式等。

此外，早期采用者还认为AI将在辅助育儿中发挥提升儿童技能的重要作用，更有望在确保高质量就业方面发挥关键作用。

作为一向最热衷于全面拥抱新技术的人，早期采用者受邀对15个领域的120项数字服务创意进行评估，其中涵盖了从时尚、娱乐到工作生活及自身行为模拟等多个方面。

结果显示，在早期采用者中，对AI感到喜悦、期待和兴奋的人数与感到恐惧和焦虑的人数各占一半。报告将前者称为“AI拥护者”，将后者称为“AI恐惧者”。

研究显示，即便是在最热衷AI的粉丝中，也有超过60%的人认为在2030年代他们无法完全掌控AI影响其生活的方式。

而在对AI的未来作用持怀疑态度的早期采用者中，这一数字超过了70%。

约37%的AI拥护者和27%的AI恐惧者相信，到2030年，他们将完全控制人工智能在自己生活中的使用方式。

略高于一半的AI拥护者表示他们将尽可能多地使用AI。而对于AI恐惧者，这一比例仅为26%。这表明AI的使用方式可能呈现两极分化的趋势。

不过，几乎所有的受访者（95%）认为，至少这十大趋势中的某些方面将成为现实。

报告还指出，AI对决策影响的程度之大，以至于无视某些AI见解可能会成为成功的关键。约58%的受访者认为，2030年代的创新者将是敢于无视AI建议的人。

报告作者、爱立信消费者与产业实验室研究议程负责人Michael Björn表示：“爱立信消费者实验室——十大热门消费者趋势报告清楚地表明，早期采用者期望AI能够在他们未来的日常生活中发挥重要作用。消费者的期望非常重要，因为这也会影响到对处理每台设备未来相关数据所使用的网络流量的能力。”

“另一个重要的发现是，早期采用者，包括AI最大的支持者们，普遍担心未来无法控制AI在其个人生活中的使用。这表明在开发解决方案时，相关AI行业的公司需要解决来自消费者的顾虑。”

十大趋势如下

01 人工智能购物助手

私人AI助理会终结广告行业吗？75%的人预测AI购物助理会屏蔽广告。同样比例的人也表示，大型科技公司将利用这些购物助理来影响消费者的购买行为。

02 生成式时尚

AI会主宰未来的时尚潮流吗？还是“100%的人工制造”将成为2030年的新风尚？60%的受访者认为在2030年人类将通过整容手术来获得人工智能生成的符合美学标准的容貌。

03 富有生命力的剧本

AI克隆的朋友将出现在你创作的电影中。68%的人预测AI将能克隆他们的朋友并使其成为故事的一部分。

04人类的数字孪生

没有意外和偶然：AI将通过模拟日常生活中的一切来减少不确定性。50%的人认为人们将会通过模拟自己的婚姻以应对未来婚姻的变化。

05 程式化的后代

AI辅助育儿有望减轻父母的负担，但人类对于丧失同理心的担忧也挥之不去。74%的人预测AI辅助育儿的确会提高儿童的技术能力，但会削弱他们的创造力/情商。

06 AI治理

公共AI可能会改善社会，但很可能会受到企业AI的挑战。72%的人认为企业AI的智能水平将超越社会AI。

07 缺乏自主权的员工

AI可能会提高你的工作绩效，但也会剥夺工作的意义——67%的人认为，要获得好的工作职位，人工智能将是必要的。

08 数据乱象

数据掌控在谁手中，消费者的未来就掌握在谁手中——是加强监管，还是放任数字世界的无序发展？75%的人认为新法规将赋予公民选择退出（系统、服务或数据共享计划）的权利。

09 失控的AI

随着越来越多的AI系统相互连接，它们可能会开始“自作主张”。59%的人认为，未来我们与AI的共存可能会变得棘手。

10 密钥“管理者”

在数字时代，互联的AI密钥管理器到底是在保护隐私还是在增加人们对AI的依赖性？70%的人表示点击按钮、刷身份证和记住登录信息将变得没有必要，这些事情都可以交给AI处理。

通过此链接阅读爱立信消费者实验室最新发布的报告《2030年代十大消费者趋势——AI赋能的未来》。