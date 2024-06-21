爱立信携手索尼, 3 Denmark, TV 2, 开启体育直播新时代

近日，爱立信携手3 Denmark、TV 2和索尼，利用尖端毫米波（mmWave）技术，通过5G独立组网（SA）在哥本哈根帕肯体育场成功试播了一场备受瞩目的足球赛事电视直播。此次试播具有里程碑式意义，标志着丹麦在体育娱乐直播制作与消费领取得的显著进步。

此次直播通过3 Denmark的5G SA基础设施进行传输，该基础设施由爱立信独家提供，涵盖了双模5G核心网解决方案、传输网和无线接入网（RAN）。

同时，此次试播也是丹麦首次在5G SA网络上使用5G毫米波技术。通过采用NR双连接（NR-DC）技术，将C波段（n78）的20 MHz带宽与毫米波（n258）的800 MHz带宽进行了有效结合。此次概念验证测试了四台5G广播摄像机和一台无人机摄像机，每台摄像机均需要从网络中获得35Mbps的传输速度，并100%保障业务所需要的上行链路时延。值得一提的是，该体育场已配备了足够的网络容量，不仅满足了全场电视制作的需求，还能支持更多5G摄像机从不同的角度捕获比赛精彩瞬间。

3 Denmark首席技术官Kim Christensen表示：“5G独立组网与毫米波技术的强大功能，让我们即使在座无虚席的体育场这样拥挤的环境中，也能提供绝佳的速度和更低的时延。这次试播为打造更具吸引力、无中断的体育直播奠定了基础，相信球迷们定会对此赞不绝口。”

TV 2新闻技术负责人Morten Brandstrup介绍了5G技术在电视直播中的运营优势，他表示：“使用5G制作节目具有诸多优势。摄影师将变得更加灵活机动，因为一切都以无线的方式完成。赛事中，由于无需搭设数百米长的线缆，架设摄像机将变得更加迅速。我们甚至可以使用现有的5G网络，为直播制作带来前所未有的安全性和稳定性。”

无论是在体育场馆还是偏远地带，5G都能减少对大型现场工作人员和有线设备的依赖，从而大幅减少障碍，并提升直播机构的工作效率。GSMA表示，这种方法可帮助广播公司降低高达90%的制作成本，每年为全球媒体行业节省数十亿美元。

爱立信丹麦区总经理Niclas Backlund表示：“5G正在通过为观众呈现高质量、无间断的直播内容，从而深刻改变体育娱乐直播领域。我们十分荣幸能与3 Denmark、TV 2和索尼携手取得这项突破性成就。这一应用对于广播行业利用差异化连接挖掘5G潜在价值至关重要，并为球迷们创造了令人难忘的观赛体验。”

在试播期间，索尼还展示了其在5G广播摄像机技术方面取得的最新进展。Sony Professional 欧洲互联内容采购负责人Claus Pfeifer表示：“5G技术的出现颠覆了传统的电视制作方式。如今，5G摄像机能够以无线方式实时传输高分辨率的图像。这一重大进展为现场直播带来了全新的可能性。通过5G传输，观众们将享受到更引人入胜，互动性更强的直播内容。”