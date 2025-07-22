愛立信連續五年獲評Frost Radar™ 5G網路基礎設施市場領導者

Frost & Sullivan 從全球逾百家企業中精選 23 家具市場領先或高度創新的業者，納入 Frost Radar 分析。

報告指出愛立信在 5G 領域的貢獻，凸顯了作為打造未來行動科技的關鍵角色，其創新方案連續五年獲獨立評比，成為網路基礎建設的重要代表。

愛立信完整的產品組合涵蓋傳統無線接取網（RAN）、Open RAN與虛擬RAN、核心網路、邊緣運算網路，以及專用網路解決方案。Frost & Sullivan指出，整體產業正逐步邁向Open RAN與虛擬RAN架構的發展趨勢，而愛立信對Open RAN領域的積極投入，尤其其首批客戶為具高度影響力的大型電信商，預期將成為推動轉型的關鍵助力。

Frost Radar報告亦指出，愛立信積極導入人工智慧（AI）技術以強化網路產品的自動化能力，並推動網路應用程式介面（API）的普及應用，充分展現在行動網路的創新。

愛立信執行副總裁暨網路事業群負責人 Per Narvinger 表示：「連續五年在《Frost Radar》報告中穩居領先地位，是對我們長期專注創新、以客戶為導向策略的肯定。我們致力於提供以客戶需求為核心的解決方案，結合人工智慧（AI）與意圖導向的自動化技術，強化網路的可程式化能力，實現差異化的連接體驗，並協助客戶以邁向自主網路為目標。」

Frost Radar：2025年5G網路基礎設施

Frost & Sullivan 資通訊產業資深分析師 Troy Morley 表示：「能夠連續五年在全球 5G 網路基礎建設市場中維持領先地位，實屬不易。儘管該市場規模龐大，仍呈現週期性波動，愛立信透過持續優化產品組合、靈活因應市場變化，不僅穩固財務基礎，也鞏固其領導地位。」

報告進一步指出，愛立信目前擁有的客戶來自全球175個國家，顯示其在全球從 2G、3G、4G 到 5G 各世代行動技術的推廣能力。此外，愛立信長期投入研發也是支撐其創新領先地位的關鍵。僅在 2024 年，研發支出即佔全年營收的 21.6%，反映其在快速改變的產業中持續保持技術領先的決心。

Troy Morley 補充表示：「愛立信近年來進行多項策略調整，聚焦於提升整體獲利的能力，為長期成長與穩健經營奠定基礎。2020 年收購 Cradlepoint 以及 2022 年收購 Vonage，進一步強化其在市場的布局，補足既有的電信商與產業合作夥伴生態系。」

Frost Radar同時強調4G 與 5G 專用網路市場具高度成長潛力。愛立信在此領域具備優勢，能與電信商及產業夥伴合作，持續推動企業專網市場的發展。

此外，隨著能源效率日益成為網路基礎設施的重要關鍵，愛立信亦持續投入研發，推出體積更小、重量更輕、具高能源效率的硬體設備，並同步導入多項軟體解決方案，協助電信商有效優化網路資源使用，以回應市場對永續科技不斷成長的期待。

《Frost Radar》評比除了參考企業的絕對營收表現，也綜合成長率與其他多項指標，進行成長指數評估。在創新能力方面，則從產品組合的完整性、創新方案的可擴展性，以及研發策略的執行力等面向，進行全方位分析。

下載《Frost Radar™ 5G 網路基礎設施市場》報告全文