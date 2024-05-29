愛立信連續四年獲評Frost Radar™ 5G網路基礎設施市場領導者

過去幾年中，愛立信一直在Frost Radar™報告中名列前茅。這一結果顯示，愛立信對研發及各種產品組合的投入（包括5G網路基礎設施的所有領域及前幾代行動網路基礎設施）在技術持續演進的市場中得到了認可。

報告也對愛立信長期專注於提供最新、最輕的節能產品和解決方案給予肯定。同時，該報告也提及了愛立信的Open RAN計劃。

全球執行副總裁暨網路事業群負責人Fredrik Jejdling表示：「最新的Frost Radar報告突顯了我們通過最具競爭力的產品組合進行創新和保持技術領導力的承諾。在充滿挑戰的市場中，我們將繼續以客戶為中心，堅定地向前邁進。」

Frost Radar：2024年5G網路基礎設施

對於愛立信名列前茅的表現，Frost & Sullivan資通訊技術產業部門負責人Troy Morley表示：「愛立信在維持現有客戶和增加新客戶方面表現非常出色。愛立信擁有大量尚未轉向5G的潛在客戶，這些客戶將會在未來幾年內陸續轉向5G。」

愛立信目前為68個國家的*160個5G現網提供支援，這是Frost & Sullivan目前為止公開的最高數據。

Morley表示：「愛立信的策略將繼續以全球電信商不斷發展的需求為中心。與此同時，通過在2020年完成對Cradlepoint的收購，愛立信也持續擴大在企業客戶中的影響力。」

報告還討論了Open RAN和Virtual RAN發展的重要性，並認為Open RAN和Virtual RAN最終將成為常態。Morley表示：「愛立信將於2024年提供Open RAN解決方案，此趨勢將成為現實。該公司計劃在2024年提供符合O-RAN標準的解決方案；Frost & Sullivan認為，這將推動Open RAN和Virtual RAN收入的大幅增長。」

關於本報告，Morley進一步表示：「能源效率一直是近幾年的熱門話題。愛立信不斷推出更小、更輕、更節能的解決方案以滿足客戶的需求。愛立信的傳統RAN解決方案將繼續秉持這一理念，而新的Open RAN產品將加快這一步伐。」

Frost Radar報告除衡量絕對收入外，還衡量成長率並與其他幾個面向結合，以評估企業在成長指數方面的表現。該報告還通過評估各家企業的產品組合、創新成果的可擴充性、研發策略的有效性等方面來衡量企業的創新能力。

商業諮詢顧問公司Frost & Sullivan的這份最新報告再次肯定了愛立信在5G網路基礎設施市場的領導地位。該市場包括無線接入網路（RAN）、傳輸網與核心網。

下載 《Frost Radar™：2024年全球5G網路基礎建設市場》報告全文

致編輯

愛立信的5G網路基礎設施產品組合包括5G RAN、5G核心網和5G傳輸網，涵蓋了低延遲、更高的頻寬等5G部署的各個方面，保證了使用者的即時回應時間和電信商網路的能源效率。 愛立信的5G網路產品還包括愛立信無線產品、5G載波聚合、愛立信頻譜共用、網路切片、服務自動化和5G變現等。而愛立信提供的5G解決方案，能夠讓電信商通過模組化方法轉換到雲端原生5G網路，或擴展其網路，從而獲得新的商機。

愛立信的5G專網專為工業4.0數位化量身定製，提供安全、強大的4G LTE和5G獨立組網（SA）連接。依靠愛立信業界最佳的無線產品組合，企業能夠利用其可靠性、靈活性、低時延和安全性實現營運的優化與簡化。

*更新：愛立信目前為69個國家的162個5G現網提供支援。