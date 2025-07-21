愛立信升級OSS/BSS產品組合，助力電信商業務與營運轉型

愛立信近期發表革命性OSS/BSS產品升級，協助電信商在AI驅動、意圖驅動與自主網路的時代全面創新，從傳統模式走向敏捷、智慧的服務營運新時代。

此次產品更新的基礎，來自愛立信在全球支援超過300家營運商的深厚實戰經驗，並持續投入資源，推動電信商運用AI、意圖驅動與自動化進行轉型升級。如今，AI已深度融入愛立信整體產品組合，並針對營運轉型的五大互聯面向全面優化，每一項演進都對應明確的價值驅動與未來願景：

數據：釋放數據價值

全新「電信數據營運平台（Telco DataOps Platform）」涵蓋資料的蒐集、處理、管理與應用，打破資料孤島與複雜性，強化數據的商業價值與AI應用成效，協助電信商實現流暢的營運與精準的決策。

雲端與IT：超前部署滿足業務需求

「智慧IT套件(Ericsson Intelligent IT Suite)」是一套專為電信等級網路設計的端對端OSS/BSS整合解決方案，加速交付、簡化維運，並提供即時應用的工具組，幫助電信商應對不斷變化的業務需求，提升整體靈活度。

創造營收：靈活、即時的收費能力

「新一代計費與帳務系統（Ericsson Charging and Billing Evolved）」為一套支援多方商業模式的雲端原生創收平台，結合AI技術讓電信商快速部署新服務、推動企業營收增長，並實現業務擴展與獲利規模化。

服務編排：即時交付、隨售即供

全新「服務編排與保障 (Service Orchestration and Assurance)」導入代理式AI，可依照電信商的商業目標自動配置與管理網路服務，邁向自治網路營運模式，降低人工作業並支持差異化連接服務的快速上線與擴展。

核心商業平台：簡化流程、靈活設計

AI賦能的核心商業平台可透過智慧報價簡化銷售流程，包含生成式AI的產品配置助手，以及獨立於CRM的智慧CPQ（配置、定價與報價）工具，讓電信商能夠快速打造客製化企業方案並與夥伴共同設計，實現從報價到收費的無縫流程，強化客戶全通路體驗。

這些以AI為核心的產品升級，結合愛立信在全球的研發與合作資源，展現其於AI與資料領域的領先優勢，協助電信商有效應對營運挑戰、創造真正的創新價值。

此外，這波產品升級也已率先導入至多個電信商轉型專案中。例如，Orange集團選擇愛立信的新一代服務編排與保障 (Ericsson’s Service Orchestration and Assurance)解決方案推動自主網路發展，Grameenphone則成為首家加入愛立信與AWS合作的生成式AI實驗室合作夥伴。

愛立信OSS/BSS解決方案負責人Mats Karlsson表示：「這次的產品發表象徵著我們在自治時代邁向商業與營運支援系統規模化發展的重要里程碑。這些成果融合了我們在AI、自動化領域的技術創新與累積多年的專業知識，幫助營運商在高度競爭的環境中把握價值創造的關鍵時機。藉由持續創新，我們期望協助電信商簡化營運流程，穩固既有收入並開拓營收，進一步提升客戶體驗。」

IDC EMEA電信市場副總裁Ahmad Latif Ali也表示：「我們在最新研究《OSS/BSS轉型旅程》中發現，企業在系統、流程與架構調整時常面臨高度複雜與重疊的挑戰。愛立信持續進化的OSS/BSS正是針對這些關鍵問題提供解決方案，為AI驅動的自動化與轉型奠定基礎，加速電信產業邁向現代化。」

NOTES TO EDITORS

Ref: IDC InfoBrief, Mapping the OSS/BSS transformation journey: Accelerate innovation and commercial success, #EUR253565425, June 2025.