愛立信MWC展示未來行動世界願景 攜手台灣與全球夥伴展現5G最新技術與應用

2024世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）將於下周於西班牙巴塞隆納盛大登場，愛立信展區將聚焦「獲取 5G 價值」及「可程式化網路」兩大主題，針對5G、AI、6G、網路APIs和沉浸式體驗等技術，於會中展示全新發表的軟硬體產品解決方案，並攜手台灣夥伴聯發科技及遠傳電信共同展出5G最新技術與應用，展現「人工智慧驅動的未來行動世界」的可能性與價值。愛立信秉持推動未來技術和生態系統的初衷，以創新行動技術，賦予企業營運創新與改變，實現商業價值及政府部門的永續發展目標。

人工智慧和雲端 驅動未來行動世界

為協助電信業者部署兼具高性能、永續與開放的行動網路，愛立信搶在MWC前發表了12款全新硬體和軟體解決方案，包含無線、傳輸和天線產品組合。以旗艦產品AIR 3225為首，搭載新一代Massive MIMO愛立信晶片科技（SoC架構），與上一代無線設備相比，不僅能降低25% 能耗，其碳足跡更降低20%。

AIR 3255 採用了全新小型金屬濾波器技術，可擴展至所有TDD 6GHz 以下頻段，以促進5G中頻段的部署。這也是首款使用新一代Massive MIMO愛立信晶片科技的產品，具有更強的接收器處理能力和更出色的能源效率表現。此外，AIR 3255 採用業界創新的單片整合式印刷電路板技術。同時也使用無風扇的被動散熱技術方式，以減少維運負擔。

在網路營運方面，愛立信在其託管服務交付平臺—愛立信營運引擎（Ericsson Operations Engine）中，推出了以AI賦能的意圖驅動營運方案， 其所提供的端到端框架，可將業務需求意圖轉化為即時的網路調控。愛立信營運引擎基於電信專屬AI與自動化案例庫（該庫是目前世界上最大的電信AI與自動化案例庫之一），可以推薦最優方案並採取相應的操作，同時檢視網路意圖是否獲得滿足，達成預設的策略評估方案。

這種方案建議和網路操作的過程完全透明化，且能夠以快速、敏捷的方式進行決策優化來提供新的多樣化服務，加速網路營運智慧化與自動化，為消費者和企業用戶提供差異化優質5G服務。

除此之外，愛立信在其針對電信商的認知軟體組合中推出使用了可解釋性人工智慧（XAI）的新功能，以加速在網路設計和優化中採用人工智慧後的價值轉化。憑藉XAI，電信商將能夠完全解釋由人工智慧驅動的解決方案所建議的行動，該解決方案可識別影響網路性能和終端使用者體驗事件的根本原因。這將使優化團隊能夠充分瞭解導致問題的最主要因素、對網路性能的影響以及建議採取的行動。

該方案所依賴的人工智慧模型是在當前市場上最大、最多樣化的全球資料集上訓練的。這些模型還可以在企業或應用本地重新訓練，以實現快速、靈活的應用案例部署。

攜手台灣夥伴 推進5G技術與應用新里程

愛立信持續推動未來技術和生態系統的探索，與電信商攜手打造5G創新應用，本次也與台灣通訊產業夥伴聯手在MWC展出最新5G技術發展與應用。在最新技術方面，愛立信與聯發科技分別就 5G 輕量版 (Reduced Capability, RedCap)、FWA以及6GHz頻段的5G部署等三大面向進行展示。

RedCap降低了5G裝置平台的複雜性、規模和功能，為中階應用案例提供經濟高效的解決方案。本次愛立信、聯發科技與包含仁寶電腦在內的5G終端廠商合作，展示了電信服務供應商以 5G RedCap技術， 在FDD 和 TDD 頻段上為消費者和企業/工業領域的各種應用案例提供更多元的 5G 連接選項，達成效能與經濟規模之間的平衡。 更多RedCap 設備的推出將有助於擴展 5G 生態系，以滿足目前 NR 標準未能最佳化的應用案例。

FWA是目前最主流的5G應用案例之一，能為數百萬家庭提供高效且易於擴展的家用寬頻替代方案。為了提高FWA 5G 終端裝置（CPE)的能力，聯發科技晶片組支持三天線傳輸（3Tx），結合愛立信網路設備功能，以TDD上行鏈路載波聚合結合上行多路徑天線傳輸（UL-MIMO），大幅提升網路表現，創造驚人的高速上傳速度，對於直播、視訊會議等重視上傳速度的應用體驗至為關鍵，能為電信商帶來新的營收機會。

隨著5G的網路演進，為了擴大 5G 規模並邁向5G Advanced，業界需要更多的中頻頻譜來滿足行動數據成長和擴展現實 (XR) 等應用案例。 6 GHz 頻譜可提供確保廣域環境中 5G 創新和社會經濟效益所需的額外中頻範圍。為此，愛立信、聯發科技與沃達豐(Vodafone Group) 攜手在本次MWC 展示運用6-7 GHz 頻譜，在AR應用中提升下行鏈路容量的能力，以及在現有3.5GHz站點上進一步部署6-7 GHz 頻譜的可行性，展現了對於6 GHz 5G頻段的全球生態系統支持。

在應用方面，愛立信再度攜手遠傳電信，展出透過5G 獨立組網（5G SA）架構、網路切片與動態無線資源劃分技術打造「5G智慧救護車」，急救人員以5G網路與遠端醫師、高級救護人員進行同步精準指導，確保緊急醫療的服務品質（QoS）與低延遲情況，有效縮短到院檢傷時間，提升緊急救護醫療量能與品質，為病人建立更高效率的醫療服務，更進一步向全世界呈現台灣智慧醫療的應用成果。

活動資訊:

2024年世界行動通訊大會 (Mobile World Congress 2024)

日期：2/26-2/29

地點：巴塞隆納格蘭維亞會議中心 (Fira Gran Via, Barcelona)

愛立信攤位: Hall 2 Stand 2O60