愛立信發表增強產品組合 聚焦效能、永續性和開放性

愛立信近日發表了12款全新硬體和軟體解決方案，對其無線、傳輸和天線產品組合進行了廣泛增強，幫助電信商（CSP）部署高性能、永續與開放的網路。

2024世界行動通訊大會（MWC 2024）即將在下周展開，愛立信在其媒體發布會上首度曝光以旗艦產品AIR 3255為代表的12款硬體和軟體產品及解決方案。AIR 3255是一款Massive MIMO分時雙工（TDD）無線設備，與上一代無線設備相比，不僅能降低25% 能耗，其碳足跡更降低20%。

AIR 3255 採用了全新小型金屬濾波器技術，可擴展至所有TDD 6GHz 以下頻段，以促進5G中頻段的部署。這也是首款使用新一代Massive MIMO愛立信晶片科技（SoC：系統單晶片）的產品，具有更強的接收器處理能力和更出色的能源效率表現。此外，AIR 3255 採用業界創新的單片整合式印刷電路板技術。同時也使用無風扇的被動散熱技術方式，以減少維運負擔。

愛立信網路產品業務負責人Mårten Lerner表示：「在愛立信，我們為保持技術領先而不懈努力，我們透過打造在性能、永續性和開放性方面最佳化的網路產品，幫助釋放5G及其後續技術的創新潛力。我們今天發布的最新解決方案將推動下一階段的5G部署。」

以下全新無線產品與AIR 3255將使愛立信的無線產品線系列更加強大，使其成為業界最全面、最具永續性、具備向Open RAN架構演進能力（基於分組前傳的eCPRI）的無線產品組合。這符合愛立信將Open RAN產業化的目標。

提升5G性能

AIR3284（32T/32R）：三頻Massive MIMO FDD，與4T/4R相比，下行鏈路容量提高了2倍，上行鏈路容量提高了4倍。

Radio 4823 (4T/8R)：上行鏈路效能提高兩倍，同時支援2.6GHz頻段上的獨立傾角電調（RET），進而擴大覆蓋範圍或容量。

AIR 5343：透過廣泛部署實現高容量、高效能固定無線接入(FWA)。實現高達 1600 MHz 的總載波頻寬和 11 dB 的擴展覆蓋範圍。

超輕量中頻段TDD無線設備

Radio 4461 HP（高功率）：輸出功率提高 50%，碳足跡降低42%。

Radio 8873：可支援標準功率和高功率（HP）兩種版本。

愛立信還推出了三種軟體功能：

上行多用戶 Massive MIMO FDD ：基於全干擾抑制合併組合（IRC）的先進接收器，上行鏈路空間復用可達四層，以增加網路容量和速率。

：基於全干擾抑制合併組合（IRC）的先進接收器，上行鏈路空間復用可達四層，以增加網路容量和速率。 上行感知的多層網路協同 ：綜合考慮UE能力、網路配置、業務需求以及下行鏈路和上行鏈路的基站細胞負載，為每個使用者選擇最佳細胞。

：綜合考慮UE能力、網路配置、業務需求以及下行鏈路和上行鏈路的基站細胞負載，為每個使用者選擇最佳細胞。 自動化節能器（AES）：在最大化性能和能源效率之間找到最佳平衡點，透過電信商定義的目的自主執行，以調整無線資源並提高能源效率，同時確保最佳用戶體驗。

為了完善產品組合，愛立信也推出了新一代傳輸和天線解決方案：

MINI-LINK 6355 ： 性能提升的新一代全戶外E波段微波(E-band)設備。具有2倍輸出功率和25GE接口，提升了多載波配置中的每一跳距離和傳輸容量。同時為E波段微波增加了無線深度睡眠節能功能。

性能提升的新一代全戶外E波段微波(E-band)設備。具有2倍輸出功率和25GE接口，提升了多載波配置中的每一跳距離和傳輸容量。同時為E波段微波增加了無線深度睡眠節能功能。 Antenna 4206：高2.1米，基於新型天線結構，支援兩個低頻段，四個中頻段。採用最新的愛立信天線系統高效能解決方案，波束效率高達85%。同時使用100%熱塑天線罩和更輕的結構，減少了49%的碳足跡和24%的重量，並且可完全回收。

Entel公司網路群負責人Luis Uribe表示：「我們對愛立信新一代超輕型Massive MIMO AIR 3255感到非常滿意。這款Massive MIMO無線設備非常符合我們的永續發展政策，以及我們在網路營運方面的節能和去碳化策略。」

澳洲電信（Telstra）網路和基礎設施負責人Iskra Nikolova表示：「作為長期合作夥伴，澳洲電信和愛立信一直致力於以更高的速率、容量和覆蓋範圍來提升網路效能，為我們的客戶提供卓越的5G體驗。最近獲得的額外中頻段頻譜將採用寬頻Massive MIMO TDD部署，可提供巨大的下行鏈路容量。然而也需要依賴強大的FDD上行鏈路能力來解決流量增長問題，並提升用戶在整個站點範圍移動時的體驗。透過AIR 3284 和Radio 4823的Massive MIMO FDD實現的創新，使我們部署的Massive MIMO中頻段TDD達到最佳效果。我們期待在我們的網路中採用新的無線設備，同時繼續為我們的客戶提升網路體驗。」

瑞士電信（Swisscom）行動網路、行動產品和B2B 電信負責人Mark Düsener 表示：「永續性和用戶體驗是我們的首要目標。有了自動節能功能，我們就有了獨特的機會，既能監控和管理用戶體驗，又能透過先進的自動化能力來降低操作複雜性，從而提高節能效果。」

軟體銀行公司(SoftBank Corp)資深副總裁暨CNO Tomohiro Sekiwa 表示：「確保客戶獲得最佳5G體驗是我們與愛立信長期密切合作的基石。透過上行感知的多層網路協同，我們在先進的5G獨立組網流量引導的道路上又邁出了新的一步。這涉及基站的下行和上行鏈路負荷，並為每個用戶選擇最佳站點細胞，以獲得最大的網路效能。這項軟體創新能應對用戶行為持續變化的挑戰，即上行鏈路速度對照片和影片上傳、影片互動以及AR和VR等應用程式的日常使用情況越來越重要。新功能可以在滿足用戶需求的同時優化頻譜效率。」

Omdia行動基礎設施資深研究負責人Rémy Pascal表示：「高效能和永續發展一直是愛立信發展的目標，最新發布的產品將繼續鞏固愛立信在這些領域的良好聲譽，並支持電信商向5G Advanced演進。愛立信最近與AT&T的合作聲明也加強了其對開放性承諾的可信度。最後，自動化是實現此次發佈整體目標的第四個支柱。」

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