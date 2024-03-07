愛立信發布認知軟體中的可解釋人工智慧 以加速人工智慧在網路優化中的應用

愛立信宣布在其面向營運商（CSP）的認知軟體組合中推出使用了可解釋人工智慧（XAI）的新功能，以加速在網路設計和優化中採用人工智慧的價值轉化。

憑藉XAI，營運商將能夠完全解釋由人工智慧驅動的解決方案所建議的行動，該解決方案可識別影響網路性能和終端使用者體驗事件的根本原因。這將使負責優化的團隊能夠充分了解導致問題的主要因素、對網路性能的影響以及建議採取的行動。

這些解決方案依賴的人工智慧模型是使用目前市場上最大、最多樣化的全球資料集訓練的。這些模型還可以在本地重新訓練，以實現快速、靈活的情境部署。

在這些新的XAI功能之外，也採用了直觀且好上手的使用界面，以協助營運商提升生產力。

Bouygues Telecom執行副總裁兼CTIO Jean-Paul Arzel表示：「在Bouygues Telecom，我們一直致力於提高為消費者和企業客戶提供的服務品質，並積極探索如何在我們的營運中快速、大規模地利用人工智慧。最近，我們與愛立信在我們的網路上合作，將人工智慧應用於網路優化，在減少擁堵、提升容量和使用舒適度，以及提高頻譜效率取得了非常良好的成果。愛立信是Bouygues Telecom的長期合作夥伴，我們很高興愛立信能夠專注於加速營運商的人工智慧之旅，並提供改善我們網路的能力，以滿足身為客戶的期望。」

Robi Axiata技術長Perihane Elhamy Ahmed Metaweh表示：「我們在孟加拉擁有5600多萬用戶，且一直在尋找改善使用者體驗的方法，同時通過自動化提高效率。在我們最近與愛立信的合作中，我們看到人工智慧驅動的網路優化，為城市地區的用戶傳輸量和數據量帶來了超過11% 的改善，相信此次愛立信推出的認知軟體，將幫助我們的改善提升到一個新的境界。」

Analysys Mason首席分析師Adaora Okeleke表示：「營運商開始意識到人工智慧的價值，但受到一些因素的阻礙，包括人工智慧解決方案缺乏透明度、獲取高品質資料途徑有限以及人工智慧解決方案難以擴展。愛立信專注於解決營運商目前的顧慮，通過提供可推動更高信任度與靈活性的解決方案，很好地契合了目前的市場需求，將有助於加速人工智慧的應用。」

愛立信副總裁兼認知網路解決方案負責人Jean-Christophe Laneri表示：「人工智慧系統的複雜性正在快速發展，讓營運商能以更容易且敏捷地採用這些功能，是能縮短價值轉化時間的關鍵。可解釋人工智慧提供了理解人工智慧模型的方法與技術，為原本不透明的決策過程帶來了透明度。我們非常高興能在我們的認知軟體應用中提供這些功能，這是我們在自動化歷程中邁出的重要一步。」

愛立信的認知軟體架構是雲端原生的。它提供基於容器化技術的自動部署，確保安全的環境和及時的軟體更新，從而提高效率。由於採用模組化設計，認知軟體組件可根據目前需求各別擴展。這也有利於與CI/CD管道整合，從而實現持續整合和部署，並鼓勵DevOps工作方式。

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