愛立信與遠傳電信在MWC 2024展出5G救護車

遠傳電信與愛立信攜手打造「5G救護車」，透過5G 獨立組網（Standalone, SA）架構、運用網路切片(Network Slicing) 與動態無線資源劃分技術(Dynamic Radio Resource Partitioning) ，能在緊急救護過程中傳輸高畫質的第一手病理資訊，使第一線急救人員能與急診醫師和高級救護人員遠端連線，強化急重症到院前處置品質，縮短到院檢傷時間，把握黃金搶救時間。該應用案例目前正於「2024 世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）」愛立信的攤位展出，向世界展示台灣先進的5G應用案例。

遠傳董事長徐旭東與總經理井琪也就5G 救護車的前瞻應用案例與愛立信領導執行團隊包含愛立信董事長Jan Carlson、愛立信營運長柯瑞東、愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立進行分享。差異化行動服務能為企業與消費者創造更多價值，而這必須建立在高速優質的行動網路上。為了發展創新的差異化服務，行動網路的持續演進將是必要關鍵。

依據臺灣內政部統計通報，平均24秒就有一通「119」消防緊急救護需求，其中以急病及車禍受傷送醫為大宗。2022年急救送醫103.4萬人次(平均每日急救送醫2,833人次)，其中以急病38.0萬人次（占36.7％）最多，車禍受傷29.1萬人次（占28.2％）次之。從出勤次數與急救送醫人次逐年提高，可知國人對消防緊急救護服務需求長期呈增加趨勢，因此，透過科技提升急救處置品質，把握黃金救援時間更是刻不容緩。對此，遠傳電信在多個縣市與政府救護單位、醫療機構共同合作，在救護車內導入自主開發「遠傳5G遠距診療平台」，打造「5G救護車」，提供即時高清影像和關鍵數據傳輸，讓專業救護人員或醫生能在遠端提供即時專業指導，把握分秒必爭的搶救時間，落實5G改善人類生活。

為能將病患生命體徵資訊、生理影像與現場救護情況快速即時傳輸，遠傳電信與愛立信合作以5G獨立組網網路切片的服務等級協定保證頻寬，透過5G獨立組網端到端、動態的網路資源配置能力，不僅提供高速且穩定傳輸環境，再透過動態無線資源劃分技術 (Dynamic Radio Resource Partitioning)分配和進行頻譜區隔，確保在急救過程中，通訊網路資源有效運用、分配，以及行動網路服務可維持連續性的關鍵型通訊應用（Mission Critical Communications），讓遠端的醫療指導得以在必要時及時並順暢的介入。根據遠傳針對已經運用5G智慧救護車整體服務統計指出，在影音溝通品質滿意度高達90%，82%緊急技術人員對緊急救護技術員、護理人員同步指導協助表示滿意。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳長期致力透過創新科技推動智慧醫療發展，這次與愛立信合作『SA網路切片5G救護車』，以5G SA網路切片結合遠傳自主研發的『遠距診療平台』服務串連緊急醫療資源，網路切片技術提供專屬頻寬，即使在網路尖峰時段，依然能確保高速穩定的通訊品質，即時傳輸救護車上病患的影音及關鍵生理數據，實現遠距、即時且及時的救護工作。目前遠傳5G救護車服務範圍已覆蓋台北市五分之一區域，大約51萬人口，並陸續推廣至更多縣市，期待這項『救援者應用』能深入全台各個角落，守護更多國人的生命，打造台灣智慧醫療新樣貌。」

台灣愛立信總經理周大企表示：「愛立信持續透過客製化5G網路切片來滿足特定服務的連接需求，藉由全球先進網路技術彈性分配行動網路資源，保持高效率的傳輸品質。基於5G SA的連接扮演關鍵角色，我們將持續協助遠傳部署高效能網路並發揮5G完整潛力，提升5G服務價值同時改善人類生活。」

愛立信與遠傳電信擁有超過20年的合作夥伴關係，雙方多次透過5G網路切片共同打造創新應用案例，包括高雄亞洲新灣區「5G智慧巡邏車」是全球第一個5G SA網路切片的警政應用案例，以及全台首例運用 5G 網路切片進行直播運動賽事「新北市萬金石馬拉松」。此次雙方攜手合作的「5G救護車」在MWC 2024 現場展出，向全世界呈現台灣5G應用與智慧醫療成果，未來遠傳將持續透過愛立信創新網路技術助益智慧醫療發展，推廣「5G救護車」應用至台灣各個角落，守護國人生命。



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