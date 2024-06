Ericsson (NASDAQ: ERIC), e MediaTek realizaram com sucesso testes de funcionalidade e compatibilidade do produto Ericsson 5G Reduced Capability (RedCap) para futura implementação de uma rede 5G standalone (SA).

O RedCap NR representa um passo importante na evolução das redes 5G e na expansão do ecossistema de dispositivos 5G. O software de rede de acesso por rádio (RAN) da Ericsson é projetado para suportar tanto casos de uso de nível intermediário já existentes quanto novos, como em dispositivos portáteis, weareables (vestíveis) e de IoT industrial, reduzindo a complexidade, o consumo de energia e estendendo a vida útil da bateria.

Os testes de interoperabilidade do RedCap foram realizados em um ambiente de teste, com a Ericsson fornecendo a infraestrutura RAN 5G e a solução RedCap, e a MediaTek fornecendo sua plataforma de dispositivo T300, com compatibilidade para 3GGP R17 e RedCap. Os testes provaram ser um sucesso, demonstrando alocação adequada de banda, desempenho e compatibilidade, destacando o potencial dos dispositivos RedCap para expandir o ecossistema 5G e atender a casos de uso que ainda não são atendidos da melhor maneira pelas especificações 5G atuais

“Os testes foram um sucesso, com conexão às faixas corretas e otimização da banda”, destaca Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para América Latina.

Marcos Scheffer, vice-presidente de redes e serviços da Ericsson para o Cone Sul da América Latina diz: “Estamos orgulhosos dos testes bem-sucedidos realizados em São Paulo, que mostraram as capacidades da tecnologia 5G RedCap. Esta conquista reflete o compromisso da Ericsson em avançar com tecnologias de ponta que elevam as experiências de conectividade. À medida que as operadoras continuam investindo em capacidades de rede para aproveitar as oportunidades oferecidas pelo 5G, a próxima onda as ajudará a expandir seus negócios, habilitando novas aplicações para consumidores e empresas, ao mesmo tempo em que aprimora o desempenho e a eficiência energética da rede. O RedCap é mais uma força motriz impulsionando a expansão do ecossistema de dispositivos e aplicações 5G.”

O RedCap oferece taxas de dados similares a dispositivos LTE Cat-4 com latência aprimorada, eficiência energética do dispositivo e eficiência espectral. A tecnologia também pode suportar recursos SA 5G, como posicionamento aprimorado e fatiamento de rede.

Além disso, a capacidade do 5G SA de suportar eficientemente a um maior número de dispositivos com eficiência espectral para atender a casos de uso variados apoiará a crescente tendência de mais dispositivos IoT conectados em ambientes residenciais e industriais. No geral, espera-se que essas implementações forneçam aos clientes consumidores e empresariais 5G uma experiência de conectividade mais eficiente, confiável e contínua, aumentando sua satisfação geral com a rede.

Informações técnicas adicionais

O MediaTek T300 é compatível com 5G SA, LTE e NR-FR1 (20MHz), e oferecerá maior confiabilidade com suporte para até 256 QAM DL/UL e para 1T2R MIMO/1CC para conexões de latência mais baixa. Além disso, incluirá recursos como dual SIM single active (DSSA, dois SIM com um ativo) e fatiamento de rede, essencial para suportar uma variedade de aplicações de IoT.





