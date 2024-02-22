爱立信发布认知软件中的可解释性人工智能 以加速人工智能在网络优化中的应用

日前，爱立信宣布在其面向运营商（CSP）的认知软件组合中推出使用了可解释性人工智能（XAI）的新功能，以加速在网络设计和优化中采用人工智能后的价值转化。



凭借XAI，运营商将能够完全解释由人工智能驱动的解决方案所建议的行动，该解决方案可识别影响网络性能和终端用户体验事件的根本原因。这将使优化团队能够充分了解导致问题的最主要因素、对网络性能的影响以及建议采取的行动。



这些解决方案依赖的人工智能模型是在当前市场上最大、最多样化的全球数据集上训练的。这些模型还可以在本地重新训练，以实现快速、灵活的用例部署。



在这些新的XAI功能之外，还采用了直观且适应性强的用户界面，以助力运营商提升生产力。



Bouygues Telecom执行副总裁兼CTIO Jean-Paul Arzel表示：“在Bouygues Telecom，我们一直致力于提高为消费者和企业客户提供的服务质量，并积极探索如何在我们的运营中快速、大规模地利用人工智能。最近，我们与爱立信在我们的网络上开展合作，将人工智能应用于网络优化，在减少拥堵、提高容量和使用舒适度以及提高频谱效率方面取得了非常可喜的成果。爱立信是Bouygues Telecom的长期合作伙伴，我们很高兴爱立信能够专注于加速运营商的人工智能之旅，并提供旨在改善我们网络的能力，以满足我们客户的期望。”



Robi Axiata公司首席技术官Perihane Elhamy Ahmed Metaweh表示：“我们在孟加拉拥有5600多万用户，我们一直在寻找改善客户体验的方法，同时通过自动化提高效率。在我们最近与爱立信合作中，我们看到人工智能驱动的网络优化为城市地区的用户吞吐量和数据量带来了超过11%的改善，我们相信此次爱立信推出的认知软件将帮助我们将这些改善提升到一个新的水平。”



Analysys Mason首席分析师Adaora Okeleke表示：“运营商开始意识到人工智能的价值，但受到一些因素的阻碍，包括人工智能解决方案缺乏透明度、获取高质量数据的途径有限以及人工智能解决方案难以扩展。爱立信专注于解决运营商当前的顾虑，通过提供可推动更高信任度与灵活性的解决方案，很好地契合了当前的市场需求，将有助于加速人工智能的应用。”



爱立信副总裁兼认知网络解决方案负责人Jean-Christophe Laneri表示：“人工智能系统的复杂性和先进性正在快速发展，让运营商能最大限度轻松、敏捷地采用这些功能是极度缩短价值转化时间的关键。可解释性人工智能提供了理解人工智能模型的方法与技术，为原本不透明的决策过程带来了透明度。我们非常高兴能在我们的认知软件应用中提供这些功能，这是我们在自动化历程中迈出的重要一步。”



爱立信的认知软件架构是云原生的。它提供基于容器的自动部署，确保安全的环境和及时的软件更新，从而提高效率。由于采用模块化设计，认知软件组件可根据当前需求单独扩展。这也有利于与CI/CD管道集成，从而实现持续集成和部署，并鼓励DevOps工作方式。



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